Vlada RS: Odgovorili smo na pitanja iz EU upitnika

Iz Republike Srpske nije stigao nijedan odgovor na pitanja iz EU upitnika – poručuju iz Direkcije za evropske integracije BiH. Kreirali su informacioni sistem kao adresu na koju bi sve institucije iz Bosne i Hercegovine trebalo da šalju dokumentaciju, i dali rok do 31. januara. Srpska to nije učinila, kažu, ali poručuju da to ne znači da nema spremne odgovore.

U Vladi tvrde – prvi smo se uhvatili u koštac sa pitanjima.

“Nije tačna insinuacija da institucije nisu izradile ili dostavile nacrte odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije. U skladu sa odredbama sistema koordinacije, sve materijale izrađuju institucije, a radne grupe vrše samo njihovo tehničko i metodološko objedinjavanje, što nama tek predstoji”, saopšteno je iz Kabineta premijerke Republike Srpske.

Iz Vlade Srpske poručuju da radne grupe funkcionišu mimo sistema koordinacije, pa institucije iz Srpske u njima ne moraju ni da učestvuju. Ministar inostranih poslova BiH, Igor Crnadak, smatra da nema potrebe za bilo kakvim podizanjem tenzija, i da svi samo treba da rade svoj dio posla.

“Meni je malo nepotrebno da se ovih dana maltene takmičimo ko je prvi uradio svoje obaveze, ko je prvi završio svoje odgovore. To je manje bitno. Ja vjerujem da je u pitanju tehnička stvar i da ne postoji bilo kakva želja da se stvari blokiraju iz RS”, smatra Igor Crnadak, ministar inostranih poslova BiH.

Vlada Srpske se, poručuju iz kabineta predsjednice Vlade, na nekoliko sjednica prihvatala odgovora koje su dostavile institucije. Teži dio posla, kažu, tek slijedi. Milorad Dodik smatra da nema žurbe.

“Polako s Upitnikom. Ima tamo pitanja o kojim moramo da razmislimo bolje”, naglasio je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Iz Direkcije za EU integracije poručuju da Srpska i dalje može da unese podatke u informacioni sistem. Kažu da bi kompletan posao oko odgovaranja na više od tri hiljade komplikovanih pitanja trebalo da bude završen u prvoj polovini godine.