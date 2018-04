Vlada i poslovna zajednica o povećanju plata!

Značajnije povećanje plata moguće je samo ako se poveća stopa PDV-a na 19 odsto.To je zajednička poruka sa prve sjednice Implementacionog odbora za sprovođenje memoranduma Vlade i poslodavne zajednice.

Dogovor iz decembra predviđa da Vlada svako povećanje prihoda usmjeri poslodavcima u vidu smanjenja oporezivanja rada, a oni radnicima kroz povećanje plata kako bi se zaustavilo masovno iseljavanje. Ipak, prihodi nisu dovoljni pa je magična formula povećati stopu PDV-a, ali tako da značajno ne porastu troškovi života.

“To i jeste cilj jer ako prelijemo iz šupljeg u prazno i povećamo stopu PDV-a pa realna plata bude manja nego što je to povećananje plate onda nismo dobili ništa. Ne bi smjelo to da se desi, jer neka da samo 2 odsto povećanja stope PDV-a bi smanjilo poreze i doprinose na 52 odsto neto platu, a onda bi to značajno plata”, rekao je Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS.

“Vlada RS je posvećena politikama koje su definisane potpisanim memorandumom s ciljem da rasteretimo privredu, ojačamo privredu, realni sektor uopšte. Da poboljšamo položaj radnika i poslodavaca i svakako da ovim mjerama zaustavimo trend odlaska kvalifikovane radne snage”, izjavila je Srebrenka Golić, potpredsjednik Vlade RS.

Ako ne dođe do povećanja stope PDV-a, zajednički memorandum koji su Vlada i poslodavci potpisali u decembru, predviđa da se svako povećanje prihoda od poreza na dohodak usmjeri u smanjenje opterećenja rada. Problem je što to nije dovoljno, jer su prihodi po tom osnovu u prvom kvartalu veći za 5 miliona. Bolja je i naplata doprinosa za zdravstveno osiguranje i to za 800 hiljada, pa je pao još jedan konkretan dogovor Vlade i poslovne zajednice. Odustaje se od ideje da Fond zdravstva putem obveznica izmiri zaostale dugove za refundaciju bolovanja.

“I ova godina pokazuje ozbiljniju finansijsku disciplinu i povećanje aktivnosti privrede i napravljene su analize da će do 30.6 iz tekućeg priliva Fond moći isplatiti bez izdavanja obveznica dugovanja prema privredi”, navodi Škrebić.

Radi se o 9 miliona maraka duga prema privredi, dok će se naći model izmirenja dugovanja Fonda zdravstva prema javnom sektoru i obrnuto. Implementacioni odbor zaključio je da se, za sada, poštuju dogovoreni rokovi u sprovođenju reformi.