Vlada pomaže obnovu Banskog dvora

“Riječ je o strateški važnom i zahtjevnom projektu”, poručuje predsjednica Vlade Željka Cvijanović. Vlada je dala sredstva, a Grad je zadužen za proceduru. Izvođač radova prve faze, tj. obnove krova, je firma Koto iz Beograda.

“Vlada je zainteresovana da se ovaj projekat završi do kraja. To znači da uđe u ukupnu sanaciju onako kako će to predviđati projekat. Banjaluka je, pored administrativnog, političkog, privrednog, finansijskog i, naravno, kulturni centar RS, a ovo je jedno od najvažnijih obilježja”. rekla je Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS.

Predsjednica Vlade kaže da Banski dvor ne smije biti samo građevina, već centar kulturnih dešavanja. Rok za izvođenje radova prve faze je tri mjeseca, a naredna faza, u koju je uključen Arhitektonsko – građevinsko – geodetski fakultet u Banjaluci, podrazumijeva uređenje fasade, balkona, kipova i ambijentalne rasvjete.

“Naš ambiciozan cilj, dakle, je da u toku ove godine se daleko odmakne i sa drugom fazom, znači sa vanjskim uređenjem Banskog dvora, a istovremeno ćemo planirati i nastavak parkića koji predstavlja prirodnu cjelinu sa svim ovim”, izjavio je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Direktor Banskog dvora Mladen Matović uvjerava da je prvi i osnovni preduslov da ova ustanova zaživi u punom kapacitetu temeljna sanacija zgrade. Za više faza uložiće se 2.5 miliona maraka, a u zavisnosti od toga koliko će druga faza koštati, planiraće se šta su dalji prioriteti.