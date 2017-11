Vlada podržava trasu preko Višegrada i kroz istočni dio Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je danas u Višegradu da Vlada podržava trasu brzog puta Beograd-Sarajevo, preko Višegrada kroz istočni dio Srpske, jer će ovaj put značiti žilu kucavicu za budućnost ovog kraja.



“Vlada Srpske stoji iza ove trase, ne da bi nekome tjerala inat, nego da bi se ponašali u skladu sa onim što definišu naši strateški dokumenti. Ta trasa se našla u strateškim dokumentima i definisana je u Strategiji transporta Republike Srpske, a ona je našla mjesto u okvirnom dokumentu na nivou BiH”, izjavila je Cvijanovićeva novinarima.

Ona je istakla da je na jutrošnjem sastanku sa načelnicima opština kroz koje bi prolazila trasa brzog puta, Pale, Sokolac, Rogatica, Novo Goražde i Višegrad, podržala njihov jedinstven stav da one moraju biti obuhvaćene ovom trasom, dodajući da njihovi stavovi u potpunosti korespondiraju sa stavovima Vlade Republike Srpske.

Naglašavajući da je ova trasa godinama bila osporavana, premijer Srpske je poručila da je Vladi bitno da realizuje ovaj putni pravac, jer je to davno utvrđeno kao jedan od prioriteta.

“Moramo da vodimo računa o svim dijelovima Republike Srpske. Stalno dobijamo pritužbe kako nedostaje modernih komunikacija i nekih drugih poslovnih inicijativa kad je riječ o istočnom dijelu Republike Srpske. Treba da oživimo ovaj kraj, da mu damo šansu i priluku da se unapređuje privreda, a onda neko nastoji da to pokvari”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je poručila da je strateški cilj Republike Srpske da se na što više načina poveže sa Srbijom.

Cvijanovićeva je nezadovoljna prijedlogom zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma parlamenta BiH Mladena Bosića o trasi puta i dolaskom gradonačelnika Bijeljine Miće Mićića u Vladu Federacije BiH na razgovore o trasi brzog puta, a da prethodno nije bio upoznat u potpunosti o stavovima Vlade Republike Srpske.

“Bijeljina je, svakako, u svim planovima i neće biti uskraćena za brzi put. Ne vidim razloga da se `ispod žita` ili sa strane ubacuju neki drugi prijedlozi”, rekla je Cvijanovićeva.

TRASA BRZOG PUTA ISTOČNIM DIJELOM SRPSKE JE STRATEŠKI INTERES

Načelnici opština Sarajevsko-romanijske i Drinske regije, na današnjem sastanku sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Željkom Cvijanović u Andrićgradu, iznijeli su jedinstven stav da trasa budućeg brzog puta Sarajeva – Beograd treba da ide istočnim dijelom Republike Srpske.

Podsjetivši da je trasa, koja bi išla istočnim dijelom Srpske, predviđena i strateškim i planskim dokumentima Srpske, načelnici opština Pale, Sokolac, Rogatica, Novo Goražde i Višegrad su naglasili da je to jedinstvena šansa za razvoj ovog dijela Republike.

Nečelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica rekao je novinarima nakon sastanka da je aktima koje je usvojila Narodna skupština Republike Srpske jasno definisana trasa od Višegrada, preko Ustiprače, Rogatice, Podromanije, Romanije i LJubogošte.

“Ova trasa obuhvaćena je strategijom transporta Republike Srpske, a ta strategija je sastavni dio okvirne strategije transporta BiH. Sada je na Republici Srpskoj da nastavi dalje aktivnosti oko pripreme akata, dokumenata, idejnih rješenja, studije izvodljivosti”, pojasnio je Bjelica.

On je poručio da su načelnici za poštivanje akata Republike Srpske jer je infrastruktura, prema Dejtonskom sporazumu, u nadležnosti entiteta.

“Ovo niko ne može promijeniti i ovo je konačna odluka”, poručio je Bjelica.

On je naglasio da načelnici opština Sarajevsko-romanijske i Drinske regije nemaju dileme i da je ova trasa izraz jedinstvenog stava.

“Imamo saznanja da će Srbija, ukoliko ne bude drugih investitora i pomoći bilo koga drugo, sama isfinansirati 60 kilometara auto-puta sa Koridora 11 do Kotromana, čija je vrijednost između 730 i 800 miliona evra”, naveo je Bjelica.

Komentarišući inicijativu zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Mladena Bosića da trasa budućeg brzog puta Sarajevo-Beograd ide pravcem Beograd-Bijeljina-Brčko-Tuzla-Sarajevo, Bjelica je rekao da se svako bori za područje odakle dolazi.

“Bosić i ostali iz Semberije i Posavine koji to podržavaju žele da poruče svojim glasačima da se bore za ta područja. To je njihovo pravo i to ne rade u ime partija iz kojih dolaze. Bosić je u svoje ime predložio deklaraciju o kriterijumima za definisanje trase i to nije stav nijednog organa SDS-a”, naglasio je Bjelica, dodavši da na organima stranke o tome nije ni razgovarano.

Načelnik opštine Rogatica Milorad Jagodić rekao je novinarima da je u republičkim aktima iz oblasti infrastrukture jasno i precizno navedeno da budući brzi put Beograd-Sarajevo treba da povezuje istočni dio Srpske sa Srbijom.

“Ima nešto što se ne može matematički iskazati, a to je strateški interes.

Izgradnje trase brzog puta kroz ovaj dio Srpske je možda i zadnja šansa da taj prostor ostane u životu. U istočnom dijelu Republike, od Bijeljine do Trebinja, nema nijednog kilometra auto-puta i ova trasa je nešto što je veoma važno za opstanak tog dijela Srpske”, naglasio je Jagodić.

Načelnik opštine Pala Boško Jugović rekao je da će ova trasa biti precizirana uz saglasnost Vlade Srpske.

“Izvjesnija je trasa preko Rogatice i Sokoca, a postoji i alternativa da dio trase ide preko Renovice i Prače, i dalje prema Palama. Opština Pale će vjerovatno dobiti oba ta putna pravca ako bude novca”, naveo je Jugović, dodavši da treba imati na umu i da će onaj ko bude finansirao odlučivati koja trasa će biti aktuelnija.

Načelnik opštine Novo Goražde Mila Petković rekla je da bi ova trasa bila značajan preduslov za razvoj tog dijela Srpske, napomenuvši da je istočni dio znatno nerazvijeniji u odnosu na zapadni dio Republike.

“Ovo je preduslov i za buduće investicije bez kojih nema ni opstanka ljudi na ovim prostorima”, zaključila je Petkovićeva.

Sastanku koji je održan u Andrićgradu, a čiji je domaćin bio načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević, prisustvovao je i predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac.

(Srna)