Vlada planira izbaciti male akcionare iz ŽRS

Vlada Srpske od februara bi mogla postati 100 odstotni vlasnik Željeznica RS i to je najveća promjena koju donosi plan restrukturisanja.

Pregovori sa Svjetskom bankom u završnoj su fazi ali ministar Neđo Trninić još ne želi da otkriva detalje.

Kako saznajemo ključni dio Vladinog plana je istiskivanje malih akcionara, koji sada drže 20 odsto kapitala. Plan je da Željeznice idu u novu emisiju akcija i da se vlada pijavi kreditom Svjetske banke kao kupac. Tako će država postati vlasnik 90 odsto preduzeća i po zakonu steći pravo da isplati manjinske akcionare. Njihov predsjednik Tomo Pančić nekad je računao da će za svoje akcije dobiti 270 000 maraka ali nakon što su dugovi pojeli kapital preduzeća računa na dvanaest. I to bi se trebalo biti još manje kada vlada izvrši dokapitalizaciju.

“Smatram da kapital Željeznica RS nije manji od dvije milijarde. To mi tražimo – ono koliko je bilo, 247 miliona da nam isplate po marku po onoj akciji koja je bila. Mi ne tražimo ni više ni manje. To je naše i iza toga stojimo”, rekao je Pančić.

Osim malih akcionara u panici su i radnici Željeznica. Najavljena sistematizacija po kojoj bi bez posla trebalo ostati 300 radnika nije usvojena na nadzornom odboru. U sindikatu su čuli da se taj plan nije svidio svjetskoj banci.

“Mi nemamo informaciju o tome da je usvojena.Prema tada predviđenoj sistematizaciji

trebalo je doći do smanjenja od 300 radnika. Neke nezvanične informacije su da se radi o još 250 ljudi na tih 300, i da je to uputstvo Svjetske banke i da je to neki broj koji bi njih zadovoljio”, rekao je Zlatko Marin, predsjednik Sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti.

Svjetska banka predlaže i podjelu Željeznica na dva dijela ali je i to napravilo probleme Vadi kao većinskom vlasniku.

Još traže pravni model kako da riješe pitanje zemljišta i na koje od ta dva preduzeća da ga upišu.