Vlada od suda traži obustavu isplate duga radnicima ŽRS

“U petak sam bio u Osnovnom sudu u Doboju, sreo sam se sa sekretarom koji mi rekao da je iz Ministastva pravde stigao dopis na ruke predsjednika suda, kojim se zahtjeva da se odmah obustave sva izvršenja sa dva glavna računa ‘Željeznica Srpske’ jer se radi o računima na kojima se nalaze sredstva koja su u opštem interesu Republike Srpske.”

Sve to pisalo je u mejlu koji je željezničarima poslao njihov advokat. Kažu da to praktično znači da Vlada naređuje sudu da obustavi i isplate na osnovu pravosnažnih presuda za topli obrok i regres. Advokat tvrdi da je to očigledan primjer miješanja izvršne u sudsku vlast i da će, čim dobije potvrdu iz suda, obavijestiti Visoki sudski i tužilački savjet, OSCE i Advokatsku komoru Srpske. Ima podršku radnika.

“U svakom slučaju svi rade ono što sam ranije pričao. Glavni krivac je Vlada i ministarstva koja rade na našem uništavanju i uništavanju ‘Željeznica'”, rekao je Zlatko Marin, predsjednik Samostalnog sinikata saobraćajno-transportne djelatnosti u ŽRS.

Ne mješamo se u rad pravosuđa, tvrde u Vladi. Samo traže da sud poštuje Zakon o izvršnom postupku. Pozivaju se na jedan od članova koji kaže da se prinudno izvršenje ne odnosi na sredstva potrebna za obavljanje poslova od javnog interesa. Na spornim računima su, kažu, grantovska sredstva koja se, kako tvrde, mogu koristiti samo za održavanje željezničke infrastrukture, koja je u vlasništvu Republike Srpske.

“Željeznice su navele da se u proteklom periodu dešavalo da je sud blokirao i ove račune i skidali i ova sredstva koja je Vlada RS dodjeljivala ‘Željeznicama’ u vidu granta te da se na taj način ugrožava javni interes i finansiranje i održavanje željezničke infrastrukture. U tom smislu je išlo takvo pismo i nakon toga Ministarstvo pravde RS je samo uputilo dopis sudu da se pridržava zakona”, kazao je Slobodan Zec, pomoćnik ministra pravde u Vladi RS.

Željezničari su se zbog svega toga vanredno sastali. Jedan od šest sindikata odlučio je da ide u proteste. Da ih prate u stopu predložiće u srijedu i ostalim sindikalnim vođama. Još ne znaju datum ali kažu da će mirnu šetnju organizovati od dobojske stanice pa sve do gradskog parka.

“Gospodo mi ne tražimo ništa, mi ne tražimo da imamo neke enormne plate, mi samo tražimo da na isplate ono što su oni propisali da treba isplatiti”, rekao je Mladen Katanić, predsjednik skupštine Samostalnog sinikata saobraćajno-transportne djelatnosti u ŽRS.

Na ulicu će ne samo zbog neizvršenja sudskih presuda. Dosta im je, kažu, i kašnjenja plata, toplog obroka i naknada za prevoz. O najavi radničke bune u javnom preduzeću i resornom ministarstvu saobraćaja i danas nemaju šta da kažu. Zato sindikalci itekako imaju.