Vještaci utvrdili – Kuntošev Dejton nije original

Primjerak Dejtonskog sporazuma pronađenog na Palama nije original. To su vještačenjem utvrdili u MUP-u, a dokument će biti vraćen u Okružni sud.



Primjerak za koji su u MUP-u vjerovali da je original Dejtonskog sporazuma pronađen je krajem oktobra kod Željka Kuntoša, bivšeg vozača nekadašnjeg predsjednika Narodne skupštine Dragana Kalinića. Kuntoš se od tada branio sa slobode, a njegov advokat Miljkan Pucar, nije, kaže, nimalo iznenađen ishodom.

“Mi smo to odmah tvrdili kada je došlo do otvaranja oduzetih predmeta. Tu je bilo očito, to je i tužilac konstatovao pa ja ne znam zašto je to uopšte išlo na vještačenje”, rekao je advokat Željka Kuntoša Miljkan Pucar.

Pucar kaže da očekuje da tužilac obustavi istragu. Kuntoš je bio osumnjičen i da je taj primjerak pokušao da proda za 100.000 maraka, što je odbrana negirala, tvrdeći da je dokument dobio u fascikli od jedne službenice prije sedamnaest godina i od tada ga je čuvao u prostoriji svoje kuće gdje ga je policija i pronašla.

Afera-Dejtonski sporazum sa Pala digla je veliku prašinu, pa su se mnogi oglašavali u medijima sa svojim verzijama priče. U svakom slučaju, originala još nema.