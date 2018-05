“Viva” škola filma: Bijeljinski srednjoškolci snimili film “Ana”

Centar za kulturu “Semberija” Bijeljina bio je domaćin prve radionice “Viva” škole filma u ovom gradu, na kojoj su učenici iz nekoliko bijeljinskih srednjih škola timski realizovali svoju ideju i snimili film “Ana”.

Iz ove škole je saopšteno da je film režirao Đorđe Mirković koji, nakon svršene Gimnazije “Filip Višnjić” u Bijeljini, planira da upiše Akademiju scenskih umjetnosti, odsjek za režiju.

Riječ je o besplatnim kreativnim trodnevnim filmskim radionicama za mlade od 13 do 21 godine, a u Bijeljini je održana od ponedjeljka do srijede, od 28. do 30. maja.

Polaznici radionica prvi dan uče o osnovama filma, filmskim kadrovima, kameri, zvuku, rasvjeti, drugi dan se pristupa snimanju filma koji mladi snimaju sami prema ideji koju su prvog dana osmislili, a treći dan radi se montaža. Druženje se završava uručivanjem sertifikata i premijernim prikazivanjem filma.

Film “Ana” će, zajedno sa filmovima iz drugih gradova u BiH, biti prikazan u kategoriji omladinski film na Četvrtom “Viva” filmskom festivalu koji će biti održan od 12. do 16. septembra u 12 gradova BiH.

