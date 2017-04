Vitomir Popović i njegov tim od “Birača” traže 1,5 miliona KM

Pravni tim na čelu sa Vitomirom Popovićem, koji zastupa Fabriku glinice “Birač”, traži da im se isplati milion i po maraka kao nagradu za do sada obavljen posao.

Sve to u slučaju da krajem mjeseca dobiju 155 miliona maraka težak spor koji „Birač“ vodi sa litvanskom Ukio bankom. Odboru povjerilaca predložili su isplatu nagrade od 1% od ukupne vrijednosti spora – plus 5% vrijednosti svih uspješno završenih sporova. Priču potvrđuje stečajni upravnik “Birča” – ali ne bi da komentariše predloženu visinu nagrade.

“Ne komentarišem nikako. Zahtjev je bio, Odbor je zauzeo stav, ide se na skupštinu. Skupština kad bude onda će odlučiti”, rekao je Lazo Đurđević, stečajni upravnik fabrike glinice “Birač”.

Tačno je da sam tražio nagradu od milion i po maraka, potvrđuje za ATV Vitomir Popović. Ipak ne bi da daje izjave, samo kratko poručuje da je sve po zakonu. I pored toga što nije sporno da je stručan za tu tematiku, jer upravo on studentima Pravnog fakulteta predaje međunarodno poslovno, odnosno arbitražno pravo, na sjednici povjerilaca vodila se rasprava o tome da li bi trebalo nagraditi Popovića i tročlani pravni tim.

“Ja imam neko različito iskustvo, sportsko iskustvo, gdje se unaprijed daje da se sportista stimuliše, a kada osvoji onda dobija tu nagradu. Ali taj sportista može biti drugi, treći, peti i da bude i dalje uspješan.Ovdje se ne griješi. Ovdje ima ili nema”, ističe Dragan Božović, član Odbora povjerilaca.

“Što se tiče ovoga što smo čuli od pravnog tima stoji to da je veliki posao urađen. Međutim, ako stečajni upravnik kaže da nema sredstava i on predlaže da to ide na skupštinu onda je jasno šta činiti . Inače po ovoj tački ja ne bih glasala”, ističe Sonja Rubež, član Odbora povjerilaca.

“Kada je u pitanju nagrada ja moram da kažem da stečajni dužnik u ovom momentu nema sredstava za isplatu ovolikih nagrada, jedino kada bude okončanje stečajnog postupka – da li prodajom i likvidacijom ili reorganizacijom ta sredstva se mogu obezbijediti”, napominje stečajni upravnik Lazo Đurđević.

Nakon rasprave, svi zajedno predložili su Skupštini povjerilaca da prihvati Popovićev prijedlog. Skupštinu bi trebalo da zakaže stečajni upravnik.