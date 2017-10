Vitomir Popović dobio spor protiv Univerziteta u Banjaluci

“Odluka Ustavnog suda Republike Srpske kojom je utvrdio da Statut Univerziteta u Banjaluci nije u saglasnosti s Ustavom i Zakonom o visokom obrazovanju praktično znači da je bivši dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, akademik prof. dr Vitomir Popović dobio spor pred Ustavnim sudom Republike Srpske protiv Univerziteta u Banjaluci”, navodi Vtmir Popović u dopisu proslijeđenom medijima.

“O razlozima za ovakvu odluku Ustavni sud je naveo da je Senat Univerziteta u Banjaluci, kao donosilac osporavanog akta, spornom odredbom prekoračio svoja ovlašćenja iz Zakona o visokom obrazovanju, s obzirom na činjenicu da je propisivanjem trajanja mandata dekana visokoškolske ustanove na posredan način uveo dodatni uslov za njegov izbor čime je, mimo navedenog Zakona, statutom kao podzakonskim aktom pooštrio propisane uslove za izbor. Time je, po ocjeni Ustavnog suda, Univerzitet u Banjaluci prekoračio svoja ustavna i zakonska ovlašćenja, s obzirom da je na taj način uredio pitanje čije je uređivanje u nadležnosti zakonodavca”, pojašnjava Popović.

Vitomir Popović navodi da je u pomenutom ostuku upozoravao na tu nezakonitost, ali s obzirom da se, dodaje, u ovu priču umiješala politika sada je nastala ogromna šteta za Univerzitet u Banjaluci i za Ministarstvo obrazovanja koje je dalo saglasnost na ovako nezakonit Statut Univerziteta.

Popović smatra da bi svi koji su učestvovali u ovako nezakonitom radu trebalo da podnesu ostavke i da napuste Univerzitet, a da mjesto prepuste onim koji se zalažu za zakonitost i ustavnost i za jačanje ugleda kako Univerziteta u Banjaluci tako i ostalih institucija Republike Srpske.

“Poslije ove odluke Ustavnog suda slijede razni drugi sudski postupci radi čega će Univerzitet pretrpjeti ogromnu materijalnu i druge vidove šteta”, upozorava Popvić navodeći da će on isključivo insistirati na ustavnosti i zakonitosti na ovim postupcima i naknadi svih vidova štete, kako je to i do sada činio.

“Ova odluka bi trebalo da posluži kao osnov za protjerivanje politike sa Univerziteta i vraćanja Univerzitetu potpune autonomije u oblasti obrazovanja”, zaključuje Vitmir Popović, bivš dekan Pravnog fakulteta u Banjaluci.

