Visokopozicionirani član SDS-a prelazi u SNSD. I to do kraja iduće sedmice. Tu informaciju danas potvđuju u SNSD-u ali ne žele pred kameru. Kažu da bi to negativno uticalo na transfer.

O imenu preletača-ni slova. Lider partije ne javlja se na telefon. Pred kameru je jedini stao SNSD-ov Zlatan Klokić. Kaže da priču o mogućem dolasku člana prvi put čuje, ali ga ne čudi. Zna da ima nezadovoljnih i na lokalnom nivou.

” Vjerovatno je nezadovoljan politikom SDS-a, kako možda na lokalnom nivou, tako i na državnom nivou postoje ljudi koji žele da pređu u neku drugu političku opciju”, rekao je Klokić.

Na pitanje o tajanstvenom transferu lider najveće opozicione partije poručuje da će dati najkraći odgovor u svojoj političkoj karijeri. Bez puno komentara, samo kaže da čeka da li će se to desiti.

“Milorad Dodik ima problem, on misli da može sve da kupi za novac. A vidjećemo da li će neko prijeći. Prema mojim saznanjima on ima neke druge probleme, a njegovi problemi su definisani ozbiljnim haosom u kom se nalazi i on, a i u koji je uvukao Republiku”, izjavio je Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a.

Nešto pričljivija je Sonja Karadžić. Prvi put, kaže, čuje za mogući transfer, ali uvjerava da nezadovoljnih sigurno ima. Baš oni ih, priča, motivišu da napreduju.

“Živo me zanima ko će to biti i da vidim iz kojih razloga, a pretpostavljam da će takvih informacija do izbora biti sve više. Ja se time ne bavim, ali bih prvo voljela da vidim da li je ta informacija tačna”, rekla je Sonja Karadžić – Jovičević iz SDS-a.

Poslednji su SDS napustili Đorđo Krčmar i Ognjen Tadić. Tako je najveća opoziciona partija u Srpskoj ostala bez potrpedsjednika stranke i poslanika u bh. parlamentu.