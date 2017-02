Višković: Stanje u Željeznicama RS – neodrživo

Šef poslaničkog kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da će odluka o sprovedenom referendumu o Danu Republike biti objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske.

“Ova odluka će bez ikakvih spekulacija biti provedena. Ispoštovaćemo to vrijeme i odluka će biti objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske onako kako vrijeme predviđa i ta priča sa referendumom biće okončana”, rekao je Višković novinarima u Banjaluci.

On je naglasio da je referendum trebao Republici Srpskoj, on je sproveden, a sa sutrašnjim glasanjem u Narodnoj skupštini biće stavljena tačka na priču o referendumu.

Govoreći o situaciji u Željeznicama Republike Srpske, Višković je rekao da je stanje u ovom javnom preduzeću kakvo je danas – neodrživo.

On je podsjetio da Svjetska banka radi elaborat restruktuiranja Željeznica Republike Srpske koji još nije završen.

“Činjenica od koje niko ne može pobjeći jeste da u Željeznicama Republike Srpske ima određen broj radnika viška. Željeznice da bi pozitivno poslovale, ne mogu to iznijeti na svojim plećima”, istakao je Višković.

On je dodao da se SNSD zalaže za smanjenje broja zaposlenih radnika u ovom preduzeću, ali ne po cijenu da ljudi idu na ulicu i da im egzistencija bude dovedena u pitanje, već da u nekom kontinuiranom smanjenju, u narednih nekoliko godina dođe do optimalnog broja zaposlenih, a to je varijanta otpremnina, prirodnog odliva, penzionisanja uz mjeru dalje zabrane zapošljavanja u Željeznicama Republike Srpske.

