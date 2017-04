Višković: Saslušanje u NSRS o “Ljubiji” 4. maja

Šef Kluba poslanika SNSD-a Radovan Višković rekao je da će 4. maja na javnom saslušanju pred Odborom za privredu u Narodnoj skupštini Srpske biti razriješeno da li je bilo skrivenih namjera u vezi sa prodajom vladinog paketa akcija u Rudnika željezne rude (RŽR) “Ljubija”.



Višković je na javno saslušanje predstavnika “Izrael investment grupe” (IIG), “Arselor Mitala” i zainteresovanih strana pozvao sve poslanike Narodne skupštine da postave pitanja kako bi razriješili sve dileme u ovom slučaju.

On je rekao da se u slučaju RŽR-a ne smiju ugroziti radna mjesta u Prijedoru i dozvoliti da se radi na štetu Srpske. “Cilj je da se, ako je moguće, tamo poveća broj radnih mjesta, te da se dođe do neophodnih sredstava za budžet Srpske”, poručio je Višković.

Komentarišući činjenicu da se RŽR “Ljubija” prema ugovoru iz 2004. godine odrekao prava eksploatacije, Višković je upitao ko je te godine bio na vlasti u Srpskoj i zašto je napravljen takav ugovor.

“LJudima iz IIG je to saopšteno i rečeno. Oni to prihvataju, znaju i daju saglasnost da je to stvar njihovih daljih pregovora sa `Mitalom`. To nije skriveno”, rekao je Višković.

On je naveo da ne treba zaboraviti da Vlada sa IIG-om sklapa ugovor ukoliko dođe do prodaje RŽR-a, te da će on biti raskinut ukoliko kupac prekrši obaveze.

“Prijedor, Srpska i zaposleni ne mogu izgubiti ništa, samo treba pratiti ugovor koji se u slučaju odstupanja može raskinuti u bilo kom trenutku”, poručio je Višković.

On je rekao da se IIG nigdje ne bavi eksploatacijom rude i da je to nova grupacija, koja se pri kupovini pojavljuje kao fond i ima sjedište u više zemalja.

Višković je rekao da ne zna da li je šef Predstavništva Srpske u Izraelu jedan od vlasnika IIG-a.

On je naveo da je cilj SNSD-a da prodaja akcija RŽR “LJubija” bude transparentna, te da ta stranka nije raspravljala o rekonstrukciji Vlade Srpske.

(Srna)