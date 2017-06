Višegrad: Otkriven spomenik Mehmed paši Sokoloviću, SDS osuđuje

Odluka o trasi puta Beograd - Sarajevo do 20. jula?

Poslije pet vijekova Mehmed paša Sokolović vratio se u Višegrad, i to da gleda u svoju ćupriju, zadužbinu koju je posvetio majci kada je postao turski vezir. Nije zaboravio danak u krvi i to da je kao srpsko dijete odveden u janjičare. Baš zbog toga Slobodan Pavlović odlučio je da pokloni bistu Sokolovića Višegrađanima, a srpski akademik Matija Bećković u to ime održao je besjedu.

“Spomenik koji je podigao nije povezao samo dvije obale, nego dva svijeta i prekoračio preko svih provalija, a sada na Vidovdan bronzani paša gleda u budućnost, ne osvrćući se na prošlost”, rekao je Matija Bećković, srpski akademik.

“Ja sam, po ugledu na Mehmed pašu Sokolovića, podigao ćupriju koja spaja RS i Srbiju”, poručio je Slobodan Pavlović, donator.

Kulturna manifestacija “Višegradska staza”, koja se organizuje u čast nobelovca Ive Andrića, najbolja je prilika za postavljanje spomenika Mehmed paši Sokoloviću, tvrdi opštinska vlast.

Opozicioni SDS jutros je uputio otvoreno pismo u kojem osuđuju postavljanje spomenika. Za višegradsku vlast to je samo politički trik koji nema veze sa istorijom.

“Spomenik smo dobili na poklon od gospodina Pavlovića i poručujem svima koji pišu takva pisma da malo ponove istoriju”, rekao je Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad.

Predsjednik Republike Milorad Dodik zajednom sa neimarom Andrićgrada Emirom Kusturicom danas je podržao podizanje spomenika.

Višegrađani jedinstveni. Kažu da je malom Bajici, kako ga je majka zvala, trebalo davno podići spomenik, jer je kroz svoju zadužbinu učinio Višegrad kulturno prepoznatljivim. Ovo su odgovori pojedinih građana s kojim smo razgovarli:

“Većina građana gleda pozitivno na spomenik, trebao je davno biti ovaj spomenik”.

“Dočekali smo da se vrati naš Bajica, Mehmed paša Sokolović. Upravo je tu na mjestu odakle može najbolje da gleda svoju ćupriju”

“Smatram da je ovo trebalo i ranije uraditi”.

“Mislim da je spomenik na pravom mjestu”.

U okviru Višegradske staze otvoren je sajam knjiga. Izdavači vjeruju da će, baš zbog spomenika, posjetioci najjčešće tražiti Andrićevo djelo “Na Drini ćuprija”.

Nekada mali Baja, a kasnije veliki vezir Mehmed paša Sokolović, sada će svojim bronzanim očima, nakon pola milenijuma, ponovo gledati u svoju zadužbinu, koja je bila najveća inspiracija srpskom piscu Ivu Andriću za dobijanje Nobelove nagrade za književnost.