Više od pet godina robije za pokušaj ubistva zbog neuzvraćene ljubavi

Srđan Runjo osuđen je danas u Kantonalnom sudu u Sarajevu na pet godina i dva mjeseca zatvora nakon što je proglašen krivim da je krajem marta prošle godine u ilidžanskom naselju Osijek pokušao da ubije Mirelu Halilović.



Izricanju današnje presude je prisustvovala oštećena Halilović, ali i njena porodica, dok je Runjo uneređen i poderan doveden iz sarajevskog zatvora.

Runjo je, prema presudi, djevojku u večernjim satima sačekao ispred njene porodične kuće, a zatim joj tupim predmetom naneo više udaraca po glavi, usljed čega je zadobila teške povrede opasne po život. Razlog napada je bio njegovo višemjesečno udvaranje, na koje je devojka ostala imuna.

Mirelu je Srđan mjesecima proganjao, jer je bio zaljubljen u nju, ali ona prema njemu nije gajila ista osjećanja. Pokušavala je na sve načine da mu to da do znanja, ali svi njeni pokušaji su bili uzaludni. On, međutim, nije odustajao.

Sve je kulminiralo 28. marta 2016. kada ju je Runjo po glavi izudarao tupim predmetom, najvjerovatnije nekim alatom. Mireline vapaje za pomoć čula je njena sestra u kući, koja je istrčala na ulicu i zatekla Mirelu kako leži u lokvi krvi. Runjo je pobjegao, a nedugo potom je uhapšen u Banjaluci.

– Iskazi svjedoka ukazali su na to da je Runjo počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret, a u prvom redu oštećena Halilović, koja je osuđenog tokom svjedočenja prepoznala kao napadača – rekla je Žana Knežević, predsjedavajuća Sudskog vijeća, prilikom izricanja presude.

Sudija je dodala kako su svjedoci potvrdili motiv napada, ali i da su vještaci utvrdili da Runjo nevješto glumi duševnog bolesnika, kao i da je planirao napad, ali i svoj bijeg.

– Vijeće cijeni da su se van svake razumne sumnje dokazala djela koja se Runji stavljaju na teret, da je bio potpuno svjestan i da je htio da učini krivično djelo, što znači da je to uradio sa direktnim umišljajem – kazala je Knežević.

Sudija je navela da odbrana ni u jednom trenutku nije dovela u pitanje dokaze optužbe, te da je Vijeće prilikom odmjeravanja sankcije cijenilo kako otežavajuće, tako i olakšavajuće okolnosti.

– Sud je cijenio težinu djela i stepen izvršenja, a od olakšavajućih okolnosti u obzir je uzeo mladu dob optuženog i njegovu poremećenu ličnost – istakla je sudija.

Runjo se presudom oslobađa troškova vođenog krivičnog postupka zbog slabog imovinskog stanja.

(faktor.ba)