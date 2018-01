Više od hiljadu ljudi dočekalo Vučića u Lapljem selu! FOTO

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Lapljem Selu gdje je počeo razgovore sa građanima, a prethodno je u Gračanici posjetio višečlanu porodicu Stević i manastir Gračanicu.

Vučić je rekao da će tokom noći u mjesnom Domu kulture u Lapljem Selu primati i razgovarati sa svima onima koji imaju nešto da ga pitaju.

Predsjednika Srbije dočekalo je ispred Doma kulutre u Lapljem Selu više od hiljadu ljudi pristiglih iz svih srpskih sredina južno od Ibra.

Čestitajući slavu svim Srbima koji danas slave, Vučić je zahvalio za srdačan doček, te obećao da će država Srbija nastaviti da pruža svaku vrstu pomoći Srbima na Kosovu i Metohiji.

“Posle ubistva Olivera Ivanovića došao sam na Kosovo da pokažem da niste sami i da je država Srbija sa vama”, poručio je Vučić.

On je istakao da su građani gdje je danas bio ukazivali da je nezaposlenost najveći problem na Kosovu.

Vučić je pojasnio da je budžet Srbije znatno ojačao, te da će država u narednom periodu mnogo više finansijski pomoći Srbe na Kosovu i Metohiji i spriječiti da pojedinci primaju po tri-četiri plate.

On je prethodno u Gračanici posjetio višečlanu porodicu Stević da bi im čestitao krsnu slavu Jovanjdan, a potom i manastir Gračanicu, gdje se kraće zadržao. U manastiru Gračanica Vučića je primio episkop raško-prizrenski Teodosije.

BOŽOVIĆEVA PITALA VUČIĆA DA LI ĆE BITI PRONAĐEN UBICA IVANOVIĆA

Zamjenik predsjednika Građanske inicijative “Sloboda, demokratija, pravda” Ksenija Božović izjavila je da je od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića dobila odgovor da će biti učinjeno sve da bude pronađen ubica Olivera Ivanovića.

“Pitala sam ga da li će počinilac biti pronađen. Dobila sam odgovor da će oni sve učiniti da bude pronađen onaj koji je ubio Olivera, biće uhapšen svako, bio to Srbin, Albanac ili stranac… To me ohrabrilo, kao i reči da će to biti vrlo brzo, jer se stiče utisak da se stvari razvodnjavaju”, rekla je Božovićeva.

Ona je izrazila nadu da će se sve što je Vučić rekao tokom današnje posjete Kosovu veoma brzo “i videti na terenu”, prenose beogradski mediji.

Božovićeva je rekla da je zahvalila Vučiću što je došao u Kosovsku Mitrovicu, te ocijenila ohrabrujućom njegovu izjavu da će se obračunati sa kriminalom i korupcijom.

Lider Građanske inicijative “Sloboda, demokratija,pravda” ubijen je 16. januara u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici.

(Srna, foto Kurir)