Više od četvrtine zaposlenih Bijeljinaca radi u trgovinskom sektoru

Na području Bijeljine zaposleno je 21.671 lice i to je 8,2 odsto od ukupno zaposlenih u Republici Srpskoj, navodi se u informaciji gradskog Odjeljenja za privredu.



Podaci o broju zaposlenih, zaključno sa martom, pokazuju da je u odnosu na prethodnu godinu broj zaposlenih povećan za 791 lice.

Od ukupnog broja zaposlenih u Bijeljini, 18.474 njih radi kod pravnih lica, dok je u gradu 3.197 samostalnih preduzetnika i zaposlenih kod njih.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, krajem septembra 2016. godine na području Bijeljine bilo je zaposleno 20.785 lica, od čega su 9.232 žene.

U strukturi zaposlenih, najveće učešće od 26,4 odsto su radnici u oblasti trgovine, prerađivačka industrija zapošljava 17,4 odsto radnika, u javnoj upravi je 8,71 odsto zaposlenih, u obrazovanju 8,17 odsto, u zdravstvu 6,74, građevinarstvu 5,16 odsto.

U hotelijerstvu i ugostiteljstvu je 4,37 odsto zaposlenih u Bijeljini, u naučno-tehničkim djelatnostima 3,76, u oblasti saobraćaja i skladištenja 3,66, u finansijskoj djelatnosti i osiguranju 2,36, u oblasti informacija i komunikacija 2,68 odsto, dok je u ostalim privrednim i društvenim djelatnostima zaposleno 10,59 odsto ukupnog broja zaposlenih u Bijeljini.

Najveći broj zaposlenih je srednjeg nivoa obrazovanja 48,2 odsto, sa visokom stručnom spremom je 24,3 odsto zaposlenih u gradu, kvalifikovani radnici čine 12,2 odsto zaposlenih, sa višom stručnom spremom je 4,7 odsto njih, nekvalifikovani radnici čine 4,6 odsto, a VKV radnici dva odsto zaposlenih u Bijeljini.

Prema obliku svojine, u privatnom sektoru angažovano je 64,18 zaposlenih, u državnom sektoru 26,35 odsto, u subjektima sa mješovitim vlasništvom zaposleno je 9,32 odsto, dok je najmanji broj zaposlen u subjektima zadružne svojine 0,15 odsto.

U strukturi zaposlenih najveće učešće ostvaruju zaposleni u dobi od 30 do 34 godine, njih 16,5 odsto, te od 35 do 49 godina 15,7 odsto.

Zaposleni starosne dobi od 40 do 44 godine čine 14,1 odsto ukupno zaposlenih u Bijeljini, od 50 do 54 godine 12,1 odsto, dok je učešće zaposlenih u dobi do 29 godina 15,3 odsto.

U informaciji Odjeljenja za privredu, tokom prošle godine u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini zaključeno je 11 stečajnnih postupka i 15 likvidacionih postupaka nad privrednim subjektima.

U ovom periodu samostalnu privrednu djelatnost odjavilo je 280 preduzetnika, dok je registrovano 309 novih preduzetnika.

Prema evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Biro Bijeljina, krajem prošle godine prijavljeno je 11.911 nezaposlenih lica.

