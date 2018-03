Više banjalučkih naselja sutra bez struje

Banjaluka: Donacijom Milbauera do nove stolarije u vrtiću

Zbog radova na elektromreži u četvrtak 15. marta, planirana su isključenja struje u nekoliko banjalučkih ulica i naselja.

Od 9:00 do 9:30 i 14:30 do 15:00 časova struje neće imati dio naselja Priječani, dok će od 9:00 do 11:00 časova bez struje biti dijelovi naselja Medeno polje, Česma, Mađir i Krčmarice.

Takođe, dijelovi naselja Melina, Subotica, Pervan i Goleši neće imati struje u vremenu od 10:00 do 12:00 časova.

“Od 9:00 do 14:00 časova bez struje će biti dijelovi ulica Miloša Dujića, Njegoševe i Plitvičke, te dio naselja Saračica”, navode iz Elektrokrajine.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odgađaju.

(Banjaluka.com)