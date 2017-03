“Vikiliks” uzburkao obavještajne krugove

Dan pošto je “Vikiliks” objavio povjerljiva dokumenta, prema kojima je američki konzulat u Frankfurtu korišćen kao skrivena hakerska baza CIA, oglasilo se njemačko tužilaštvo. Ispitaće podatke “Vikiliksa”, i ako se utvrdi da postoje dokazi o konkretnim krivičnim djelima, otvoriće zvaničnu istragu.



Bijela kuća ne želi da potvrdi autentičnost objavljenih podataka, ali saopštava da je predsjednik Tramp izuzetno zabrinut zbog curenja povjerljivih informacija, i da će oni koji su za to odgovorni biti krivično gonjeni.

Prema otkriću Vikiliksa, CIA je, u generalnom konzulatu SAD-a u Frankfurtu, stacionirala specijalnu hakersku jedinicu za pripremu kibernetičkih napada na ciljeve u Evropi, Africi i na Bliskom istoku. U dokumentu pod nazivom “Kupola 7”, Vikiliks otkriva da je pomenuta jedinica deo CIA odeljenja koje, sa oko 5.000 zaposlenih, radi kao Centar za kibernetičku špijunažu u Lengliju u Virdžiniji.

Bivši šef CIA najnovije otkriće Vikiliksa poredi s potresom koji je izazvao slučaj odbeglog američkog agenta Edvarda Snoudena.

“Ovo je ogromno, u smislu poruke koju šalje našim neprijateljima. Moraćemo iz početka da gradimo sistem za prikupljanje podataka od naših protivnika, kao što smo to uradili u slučaju Snouden”, naveo je Majkl Morel, bivši direktor Centralne obaveštajne agencije.

Vikiliks otkriva da je američka Centralna obavještajna agencija zloupotrebljavala proizvode najvećih kompanija, kao što su “ajfon” kompanije “Epl”, telefone i uređaje sa operativnim sistemom “android” kompanije “Gugl”, “Majkrosoftov” operativni sistem “Vindouz” i “Samsungove” TV uređaje, i pretvarala ih u “svoje oruđe” i “prikrivene prislušne uređaje”.

“U sale za sastanke često je zabranjeno unošenje mobilnih telefona, ali ako imate veliki televizor na zidu, i ako je on unapred programiran, može da posluži kao uređaj za prisluškivanje”, kaže Benjamin Mikele, stručnjak za informacione tehnologije.

Njemačka vlada nije mogla da potvrdi autentičnost podataka “Vikiliksa”, ali je u kontaktu s američkim vlastima u vezi tog slučaja, koji bi mogao da baci senku na predstojeću posjetu kancelarke Angele Merkel Vašingtonu. Njemački političari traže istragu.

Nekoliko visokih zvaničnika američke obavještajne zajednice potvrdilo je agenciji Rojters da je još prošle godine primijećeno curenje podataka iz CIA i da su za to najvjerovatnije odgovorni njeni bivši spoljni saradnici, koji su radili pod ugovorom.

“Politika naše vlade nije da potvrđujemo autentičnost bilo kakvog otkrivanja podataka ili hakovanja. Izuzetno smo zabrinuti zbog navodnog curenja informacija, jer to podriva našu bezbjednost”, kaže Šon Spajser, portparol Bijele kuće.

U Vikiliksu kažu da je do sada objavljeno oko 8.000 strogo povjerljivih dokumenata, nastalih od 2013. do 2016. godine, navodeći da je to samo jedan procenat prikupljenih informacija.

(RTS)