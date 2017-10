Vikendice prodaju u bescijenje

SANSKI MOST: Zapaljena vikendica ministra Sanjina Halimovića

Vikendice su nekada bile poput zlata, a danas su to uglavnom predmeti prodaje u koje se dugo nije ulagalo.

Zlatno vrijeme kada su ljudi masovno gradili vikendice po okolnim selima s vikend-naseljima, “jer nisi uspješan ako nisi sagradio i kuću za odmor”, uglavnom je prošlo.Ovo se posebno odnosi na Slavoniju gdje su danas te nekretnine, zbog režija za njih i troškova njihovog održavanja, teret za kućni budžet, generacije koje su ih gradile ostarile su, a njihova djeca u današnjem brzom ritmu života, u trci za poslom i egzistencijom, nemaju vremena za vikendašenje.

Uz to, te su kuće za odmor, za razliku od apartmana na moru, neisplative, pa se na njima ne može “obrnuti” ni dodatna vrijednost, da bi se na njima zaradilo ili da bi isplatile same sebe. Stoga ih vikendaši prodaju, želeći tako da se riješe prazne nekretnine i troškova njenog održavanja, a vremena su takva da ih dio prodaje kako bi došli do gotovog novca za osnovni život, ne za nekakav luksuz ili novo ulaganje.

Potvrđuje to i trgovac nekretninama Vlado Rečhner.

Ima ih već od 7.000 do 15.000 €. Ono što je među vikendicama danas desetak hiljada evra, prije je vrijedilo 20.000–30.000 evra“, kaže Rechner.

