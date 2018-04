U“Vikend vekerici” ćemo vas provesti kroz najveći grad Srpske, upoznaćemo vas sa znamenostima i prirodnim ljepotama Hajdučkih voda. Vaskrs je vrijeme za radovanje i darivanje, vidjećete kakav poseban poklon je Udruženje “mrvice”darivalo Klinici za dječije bolesti. Ukoliko budete sa nama u subotu od 8 do 10 nadajte se lijepim nagradama, ulaznicama za koncerte i kozmetičkim poklonima.

Budite uz “Vikend vekericu” u subotu od 8 do 10 časova, dok vas u nedjelju očekuje “Vaskrs uz ATV” u terminima od 8 do 12 i od 16 do 19 časova!

Vijesti iz grada, izvještaji sa terena, zanimljivi gosti, analize, sportski i kulturni blokovi, samo su dio onoga što vam donosimo svaki vikend u Vikend Vekerici.

Opis emisije:

Vikendom od 8h u studiju ATV-a vas dočekuje Dijana Radulj.

Subotom i nedjeljom, donosimo porodični magazin “Vikend vekerica” bogat brojnim sadržajima – pričama iz života i našeg okruženja, pregledom kulturnih dešavanja, uz goste iz različitih oblasti, poput ljekara, stručnjaka iz oblasti poljoprivrede, obrazovanja, predstavljamo mlade i uspješne ljude i otkrivamo šta muči stanovnike RS. Nudimo i pregled cijena osnovnih životnih namirnica, recepte za dobar dan, vremensku prognozu i pregled stanja na putevima.