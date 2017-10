Vikend konsultacije u zgradi Vlade: Premijerka i predsjednik o budžetu!

Bužet Srpske za narednu godinu biće oko 3,2 milijarde maraka, i dokument će, zajedno sa ekonomskom politikom, na Vladi biti usvojen srednom narednog mjeseca, nakon čega ide u skupštinu – dogovoreno je na vikend konsultacijama u zgradi Vlade.



Zajedno sa Miloradom Dodikom, predsjednica Vlade i ministri finansija i MUP-a, obojica sportski obučeni, pričali su o političkim i ekonomskim temama. Otkaza neće biti uvjerava Željka Cvijanović, ali će se trend smanjenja potrošnje na plate nastaviti i naredne godine.

“Vi ste mogli primijetiti ove godine da nije došlo do otpuštanja iako se to, ovako, spektakularno najavljivalo, neće biti ni sljedeće godine otpuštanja. Mi smo napravili značajne uštede kroz smanjenje minulog rada i neke druge stvari i to je trend koji će biti nastavljen i sljedeće godine”, izjavila je Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS.

Milorad Dodik kaže da su dogodine u planu i neka kapitalna investiranja, sanacije dotrajalih puteva i škola. Ključni problem su pare i veća izdvajanja za servisiranje duga i naredne godine, tvrdi, dobar dio obezbijediće se iz izvornih sredstava.

Vlasti ne odustaju ni od, u javnosti, pomalo zaboravljenog restruktuiranja duga, ali su još uvijek bez konkretnih informacija o ino partnerima koji bi, eventualno, podržali tu priču.

“Ukoliko bi, naravno uspjeli da napravimo jedno, restruktuiranje obaveza koje bi na duži rok omogućilo relaksaciju – svakako bismo, naravno, o tom razgovarali. Ali nama dug nije opterećujući. Naravno, najbolje bi bilo da ga nema, ali ne možete da napravite autoput, Klinički centar i neke druge stvari”, rekao je Milorad Dodik, predsjednik RS.

Spreman je i registar zaposlenih, pohvalila se Željka Cvijanović uz konstataciju da ne zna kad će biti usvojen. Kaže da ima opravdanje.

“Nema potrebe da mi trčimo sa takvim dokumentima kad uzmemo u obzir činjenicu da je sve blokirano na bh. nivou, nisu izvršene akcize, a da ne pričamo o činjenici da tamo postoji nešto što je sasvim suprotno stavu MMF-a i uopšte reformske agende – tendencija da se čak povećava broj zaposlenih i da se izdvaja više sredstava i da se povećavaju plate na nivou BiH, državnim službenicima”, navodi Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS.

Ovo je samo redovan sastanak, tvrde Dodik i Cvijanovićeva. U toku su konsultacije sa ministrima o potrebama za narednu godinu, a prije slanja u skupštinu dokumente bi uskoro trebalo da aminuju i na koaliciom sastanku.