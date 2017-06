Vigemark: SSP donio BiH povećanje izvoza za 12,5 odsto

Ovo su IT kompanije u BiH sa najvećom dobiti

Šef Delegacije EU u BiH Lars Gunar Vigemark izjavio je danas u Sarajevu da je izvoz BiH u prva četiri mjeseca nakon stupanja na snagu adaptiranog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju /SSP/, 1. januara ove godine, povećan za 12,5 odsto.

“Samo u martu BiH je izvezla više od 29 odsto godišnjeg izvoza u vrijednosti skoro milijardu KM roba i usluga na tržište EU, što je novi rekord”, rekao je Vigemark novinarima.

Ističući da SSP reguliše cijeli niz različitih oblasti, Vigemark je podsjetio da je u BiH bilo mnogo zabrinutosti zbog trgovinskih kvota i posljedica ulaska Hrvatske u EU.

Vigemark je naglasio važnost uloge zakonodavnih tijela parlamenata i parlamentaraca kao izabranih predstavnika građana u procesu pridruživanja BiH EU i sprovođenju SSP-a.

“Svjestan sam da sve ove aktivnosti mogu izgledati kao birokratske ili tehnokratske, ali one to nisu. One se tiču svih nas, svakog pojedinca u društvu”, poručio je šef Delegacije EU.

On smatra važnim da oba doma Parlamentarne skupštine BiH, kao i njihove kolege u entitetskim, kantonalnim i parlamentu Brčko distrikta razviju dobre odnose sa parlamentom EU, ali i nacionalnim parlamentima zemalja članica Unije zbog važnosti njihove uloge u procesu pridruživanja.

Vigemark se danas u Sarajevu obratio učesnicima konferencije posvećene dvogodišnjici stupanja na snagu SSP-a između BiH i EU, koju je organizovala Zajednička komisija za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH.

(Srna)