Vigemark o protestima u Rumuniji: Kada će se ovo desiti u BiH?

Šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u BiH Lars-Gunar Vigemark prokomentarisao je masovne antikorupcijske proteste u Rumuniji nakon usvajanja zakona koji dekriminališe ili smanjuje kaznu za korupciju u toj zemlji.

“A kada će se ovo desiti u BiH?”, postavio je pitanje vigemark na Tviteru sa linkom na proteste u gradovima u Rumuniji povodom iznenadne odluke tamošnje vlade da dekriminališe ili smanji kaznu za korupciju, zloupotrebu položaja ili sukob interesa, najčešća kaznena djela koja čine političari.

And when will this happen in #BiH? Need to move forward on EU track asap. https://t.co/sJzRY5ZKO8

