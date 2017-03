Vigemark: BiH treba izmjeniti ustav za članstvo u EU

Upozorenje EUFOR-a: Spremni smo za intervenciju ako dođe do sukoba u BiH!

Šef Delegacije EU u BiH Lars-Gunar Vigemark ocijenio je da je BiH u posljednje dvije godine jako brzo napredovala na evropskom putu, ali da će joj biti potrebna izmjena Ustava da bi postala članica Unije.



“BiH ne može biti ostavljena izvan toga. Hrvatska je već članica, Srbija je ozbiljan kandidat koji otvara niz poglavlja u procesu pristupanja, zato je potrebno da BiH ubrza svoj put i ne dopusti da se zaglavi na političkim previranjima kao što su ustavne reforme”, poručio je Vigemark.

Vigemark je za “Večernji list”, izdanje za BiH, rekao da EU iskreno želi da zemlje, poput BiH, budu njene članice, i da se ozbiljno radi u tom smjeru, ali da je “za ples potrebno dvoje”.

On je ponovio da u BiH nije problem Dejton, nego interesi, a neki od njih su i nacionalni, koji koriste složenu strukturu zemlje.

“Ali, sada smo došli do jedne prelomne tačke kada se moraju donijeti teške, a ne kozmetičke odluke”, zaključio je Vigemark.

On je ocijenio da je BiH, prije svega, potrebno unapređenje privrede, bolja perspektiva za građane, a da to podrazumijeva neminovnu transformaciju.

“Nemoguće je zadržati status kvo, a istovremeno biti vjerodostojan podnosilac zahtjeva za članstvo u EU. Ako neko misli da nekim čudom BiH može ostati neizmijenjena, onda odmah mogu reći da griješi”, dodao je švedski diplomata.

Prema njegovim riječima, EU želi da podrži stvaranje radnih mjesta, ne samo za mlade, nego i za starije generacije čija su radna mjesta ugrožena zbog procesa privatizacije, kao i smanjenje javnog sektora.

(Srna)