Vigemark: Ako ne bude dogovora oko Izbornog zakona, nemamo rezervni plan

Nemamo rezerveni plan, ukoliko BiH upadne u duboku političku krizu i ako za davdesetak dana ne bude dogovora oko izmjena Izbornog zakona. Poručuje šef delegacije Evrpske unije u BiH, Lars Gunar Vigemark, koji je zajedno sa američkom ambasadorkom juče u Sarajevu okupio lidere nekoliko potičkih partija iz Federacije BiH.

SAD i Evopska unija nemaju nikavu novu inicijativu prema BiH, samo pokušavamo da pomognemo, poručuje Vigemarak. Pregovori su nastavljeni i danas, ali bez učešća HDZ-a BiH, čiji lider otvoreno prijeti da izborni rezultati neće moći da budu implemnetirani, ukoliko ne bude suštinksih izmjena Izbornog zakona. Čović insistira da se u paketu rješavaju sve odluke Ustavnog suda kojima su osporene odredbe Izbornog zakona.

“Jedna je izbor članova Predsjedništva BiH, gdje se forma legitimnog predstavljanja, koja je definisana u odluci Ustavnog suda, primarno odnosi na legitimno predstavljanje tri člana Predsjedništva. Zatim su tu klubovi Doma naroda Parlamenta FBiH i naravno Mostar, što se veže za jednu raniju odluku Ustavnog suda”, rekao je Dragan Čović predsjednik HDZ-a BiH.

Nekoliko partija sa sjedištem u Federaciji, bez Hrvatskog bloka, juče je u Sarajevu zajedno sa Vigemarkom i Morin Kormak, načelno dogovorilo izmjene Izbornog zakona, ali samo implementaciju odluke u slučaju Ljubić. Iz SDA danas objašnjavaju o čemu se razgovaralo i šta je dogovoreno, ali sve je to palo u vodu, jer je ponuđene prijedloge HDZ-a BiH već odbio.

“Precizno smo definirali, da je potrebno, učiniti simetričnim nadležnosti Doma naroda Parplamenta Federacije i Vijeća naroda Republike Srpske, kazali da se mora poštovati minimlana zastupljenost po svakom kantonu, da se mora poštovati popis iz 91 godine”, istakao je Šefik Džaferović SDA.

Sa predstavnicima međunarodne zajednice razgovaramo samo o suštinskim izmjenam Zakona, a ne o tehničkim o kojima će se Dom naroda izjasniti 17. aprila, tvde predstavnici partija koji učestvuju u pregovorima. O uvođenju skenera i video nadzora delegati će se izjasniti za petanestak dana, a do tada bi se trebalo znati hoće li u BH Parlamentu biti novih prijedloga u vezi sa nacinom izbora Federalnog Doma naroda i članova Predsjedništva iz Federacije.

“Ukoliko ne uspijemo, sigurno ulazimo u jedan vrlo neizvjestan period, po BiH, jer imaćete situaciju, da provodite izbore, bez regulisanog Izbornog zakona, bez određenog dijela članova koji bi trebalo da postoje i imaćete situaciju nemogućnosti forminja Doma naroda prvesntveno”, naglasio je Damir Bećirović iz DF-a.

Malo vremena je još ostalo do početka maja kada bi trebalo da budu raspisani izbori, Zakon je trebalo da bude izmjenjen. Iz HDZ-a danas stižu i teške optužbe. Lider te partije tvrdi da postoje i stranke koje namjerno žele da zadrze status kvo, jer ne žele da ispuste mogućnost da drugom narodu biraju predstavnike, što omogućava trenutni Zakon. Ukoliko ne dođe do izmjena Izbornog zakon i to će nam biti jasna poruka iz Sarajeva, zaključio je Dragan Čović, koji je poručuo da će tek početkom maja objelodaniti odluku o svojoj ponovnoj kandidaturu za člana Predsjedništva BiH.