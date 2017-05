Vidovita Azira gledala u kašike: Razvodi se Zdravko Čolić?

Zdravko Čolić se razvodi, tvrdi najpoznatija bosanska proročica Azira Muratović!



Sarajka je, gledajući u kašike, predvidjela da će pući šesnaestogodišnji brak najveće bivše jugoslovenske zvijezde sa Aleksandrom Čolić, sa kojom ima ćerke Unu i Laru.

“U toku daljeg života doživjeće nekoliko dramatičnih promjena smjera, i to zbog sudbine, nad kojom on za sada ima kontrolu. Te promjene će biti nagle i neočekivane”, izjavila je Azira.

Ona objašnjava na osnovu čega je to zaključila.

“Druga, četvrta i sedma kašika pokazuju mu probleme u braku, a šesta pokazuje čak i razvod braka! On je nepredvidiv, nezavisan i tvrdoglav i ne može niko da utiče na njega da nešto promijeni dok on to sam ne osjeti ili ne shvati da treba nešto da mijenja. Čolić je za sada u braku miran i siguran i to mu daje snagu, dok se ovo sudbonosno ne desi. To će ga prilično poljuljati”, ispričala je Azira za bh. medije.

Ona tvrdi da će pjevaču jedna žena praviti probleme i na poslovnom i na privatnom planu.

“Zdravko zna sa novcem, koji je u stilu njegovog života, pa mu druga kašika pokazuje da će početi nešto privatno da radi, što neće ići dobro. Imaće problema koje će mu praviti ženska osoba, pa mu je bolje da ovo i ne započinje”, rekla je Azira.

Proročici se javilo i Čolino loše zdravstveno stanje, zbog čega mu poručuje da pod hitno posjeti ljekara:

“Što se tiče zdravlja, imaće problema sa nervozom, kostima i zglobovima, a vidim i jedan veći zdravstveni problem kroz koji mu druga kašika pokazuje bolnicu”.

Ona je otkrila pjevačeve mane i vrline.

“Zdravko ima nestalan karakter, a glavno oružje su mu briljantna inteligencija i spretnost. Kod njega je brzina glavna i čim primijeti da nešto sporije ide, on okreće ploču na drugu stranu. Ako mu nešto ide na duže staze, dosadno mu je i nejasno, ali se s lakoćom prilagođava situacijama i ima izvrstan smisao za komunikaciju. U svojim razgovorima nema zlih namjera, a neke životne stvari ne shvata ozbiljno i ne prima ih srcu”, zaključila je Azira.

Čola, koji je trenutno na turneji u Australiji, nije se oglašavao povodom ovih glasina.

