Vidaković: Srpska će pratiti Srbiju i njenu vojnu neutralnost

Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Marko Vidaković izjavio je danas da Rezolucija o vojnoj neutralnosti Republike Srpske određuje pravac u kojem će se kretati Srpska, a to je da će pratiti Srbiju i njenu vojnu neutralnost.

“To je obavezujući akt za sve naše predstavnike. U tom aktu smo rekli, ako dođe vrijeme za odluku – raspisaće se referendum u Republici Srpskoj, da vidimo šta građani misle”, dodao je Vidaković.

On je naglasio da Rezolucija nije usmjerena ni protiv koga, i da potvrđuje sve što političari u Republici Srpskoj govore.

“Mi smo vojno neutralan entitet, Narodna skupština Republike Srpske je usvojila Rezoluciju i ona će uskoro izaći u Službenom listu”, zaključio je Vidaković.

Ističući da u Narodnoj skupštini svi mogu da iznesu svoje mišljenje, Vidaković je rekao da će o postupcima opozicije suditi građani na izborima.

On je dodao da je najvažnije da je, uprkos nastojanjima opozicije da blokira rad Skupštine, sjednica održana i da su usvojeni Rezolucija o vojnoj neutralnosti Srpske te drugi zakoni koji su bili predviđeni dnevnim redom sjednice.

“Pozivanje na Poslovnik je način da se dođe do blokade. To je nepotrebno trošenje vremena i narodnog novca. Poslovnik određuje načine kako se akt može uputiti u Narodnu skupštinu, a opozicija je kršila Poslovnik sa ona tri akta. To ne treba biti razlog za onako nastupanje, dnevni red je usklađen u skladu sa poslovnikom”, izjavio je Vidaković za televiziju “N1”.