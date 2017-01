Vidaković: Izetbegovića podržava još samo SDS

Potpredsjednik SNSD-a Marko Vidaković ocijenio je da je lider SDA Bakir Izetbegović izgubio podršku svih svojih saveznika i partnera osim podršku SDS-a i, nažalost, njenog predsjednika Vukote Govederace, koji i dalje stoje u prvoj liniji Izetbegovićeve odbrane.

“To pokazuje i najnovija Govedaričina izjava da ‘raspad BiH nije moguć bez rata’. Tu rečenica navikli smo da slušamo od bošnjačkih lidera iz Federacije BiH, nekada Harisa Silajdžića i Mustafe Cerića, a danas od čelnika SDA i predsjednika SDS-a Vukote Govedarice. Zabrinjavajuća je činjenica da se predsjednik SDS-a svrstao u red ovih istomišljenika”, istakao je Vidaković.

On je ocijenio da je neophodno da se odgovori na pitanje ko bi to volio da dođe do takvog raspleta događaja, kako je to Govedarica naveo, i da li se možda ovom izjavom iz Sarajeva Republici Srpskoj prijeti ratom.

“Što se nas iz SNSD-a tiče, naša osnovna politika je bila i ostaće politika mira i stabilnosti, poštovanja izvornog Dejtonskog sporazuma, politika vraćanja oduzetih nadležnosti i jačanja autonomije Republike Srpske. Republika Srpska je trajna i neupitna. Mir i Republika Srpska nemaju alternativu. Sve drugo, pa i BiH, ima”, istakao je Vidaković u izjavi Srni.

On je istakao da je Govederičina izjava potpuno suprotstavljena osnovnim nacionalnim interesima Republike Srpske, te da dolazi u nevrijeme kada je Srpska izložena permanentnim napadima iznutra i međunarodnim pritiscima, kada visoki predstavnik pravi neviđene diplomatske skandale poredeći Dan Republike Srpske sa danom osnivanja zločinačke NDH.

“Umjesto ovakvih nepromišljenih izjava, bolje bi bilo da se pokaže apsolutno nacionalno jedinstvo svih političkih partija iz Republike Srpske”, poručio je Vidaković.