Viber spremio značajne promjene u martu

Viber, jedna od vodećih globalnih aplikacija za razmjenu poruka, najavila je danas da će, početkom marta, predstaviti nove funkcionalnosti iz oblasti elektronske trgovine koje će njegovim korisnicima omogućiti kupovinu traženih proizvoda i brendova – neposredno tokom ćaskanja sa prijateljima.

U kreiranju ove revolucionarne funkcije, Viber se oslonio na ekspertska znanja njenog vlasnika – kompanije Rakuten – svjetskog giganta u oblasti elektronske trgovine.

Šoping je jedna od omiljenih aktivnosti za korisnike mobilnih uređaja. Poslednja istraživanja ukazuju na to da više od polovine vlasnika pametnih telefona koristi iste za nabavke i odnosne aktivnosti, a da 66% njih to čini najmanje jednom nedeljno. Ipak, svako ko je ikada kupovao posredstvom svog mobilnog uređaja će vam reći da to umije da ih poprilično iscrpi. Da biste išta kupili na taj način, bićete primorani da neprestano ulazite i izlazite iz raznih aplikacija, pravite bezbroj snimaka robe na ekranu, koje onda dalje kopirate i ljepite. Šoping na pametnom telefonu je sušta suprotnost zabavi i druženju u kojima uživate kad kupujete u gradu.

Putem ove nove funkcije, Viber nastoji da priredi osjećaj zajedničkog doživljaja onima koji će kupovati putem mobilnih uređaja. Kroz pretragu i razmjenu informacija o željenom artiklu – do direktne komunikacije sa omiljenim brendovima korisnika i konačne kupovine, Viber će ponuditi način da se sve to učini sa jednog te istog mjesta. Od sada, korisnici će moći da otpočnu njihovo putešestvije kroz šoping na Viberu pritiskom na početno dugme na ekranu za razmjenu poruka.

Zatim će im biti predstavljen asortiman vodećih brendova, što će im omogućiti da pretražuju novu robu i dijele vizuelno bogat sadržaj unutar ćaskanja sa prijateljima – koji će moći momentalno da daju svoje komentare na prikazano. Isto tako, korisnici će moći da primaju i direktne poruke od samog brenda koji budu izabrali, i – ako bude trebalo – da se preusmjere na firmin sajt ili aplikaciju radi konačne kupovine.

– Komunikacija putem mobilnih aplikacija nalazi se tek u ranoj fazi njenog razvoja. Uvođenjem funkcije elektronske trgovine, Viber omogućava korisnicima mobilnih uređaja da u njoj zajedno uživaju sa prijateljima uz tek nekoliko dodira po površini ekrana. Ovo je tek prvi korak na veoma zanimljivoj misiji koju ćemo poduzeti zajedno sa našim korisnicima, i očekujemo da ćemo u tom smislu stalno napredovati – kako nam se budu pridruživali novi partneri i kako budemo saznavali više o tome šta kupci žele – izjavio je Džamel Agaua, glavni izvršni direktor kompanije Viber.

Nova funkcija za instant šoping će biti će biti aktivna u svojoj beta verziji samo u SAD od 6. marta – i omogućiće korisnicima da kupuju iz širokog asortimana robnih marki i proizvoda. Njeno postepeno uvođenje u upotrebu širom svijeta očekuje se tokom tekuće godine.

