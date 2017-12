Veterani Srpske na dva kolosijeka

Na vanrednoj skupštini veterana, smijenjen je predsjednik Duško Vukotić, kao i cijeli Upravni odbor. Tako su odlučili veterani koji su došli iz Hercegovine, Semberije, Krajine i Romanije.

Kažu da Vukotić ne odgovara na njihove pozive.

“Mi njemu zamijeramo zloupotrebe i politizaciju Udruženja, ja ovo naglašavam politizaciju, čini mi se da je ona teža od finansijskih malverzacija i zloupotreba, samovolje, voluntarizma, jednostavno pravi kino od ovog Udruženja, što mi ne možemo dozvoliti”, rekao je predsjednik Skupštine veterana RS Dragan Savić.

Jedini sam legitiman predstavnik veterana, poručuje iz Banjaluke Duško Vukotić. Za vanrednu sjednicu kaže da je nelegitimna i da nema potrebnu većinu za njeno održavanje.

“Organizatori te ujdurme imaće posla sa sudskim organima po pitanju zloupotrebe, falsifikata, lažnog predstavljanja, jer konkretno Dragan Savić koji je to gore organizovao nije veteran RS, po odluci Suda časti koja je stara već 15 dana“, rekao je predsjednik Udruženja veterana RS Duško Vukotić.

Savić poručuje da je Vukotićev Sud časti, danas u Istočnom Sarajevu dobio novo ime Sud beščasti. Smijenjenom predsjedniku, kako kaže, i on sprema krivičnu prijavu i to zbog pronevjera desetina hiljada maraka. Vukotić tvrdi da su to klevete, a kao najjači argument mu je nedavna posjeta Poreske uprave koja je češljala finansije Udruženja dvanaest dana.

“Od perioda 26. maj ’12 kada smo nastali, do 1.novembra ove godine i našao pozitivno stanje, dakle nijedan od navoda za koju mene kleveću ne postoji u tom izvještaju, u izvještaju poreske uprave”, rekao je predsjednik Udruženja veterana RS Duško Vukotić.

“Samim tim što nema blagajnika, što je sam potpisnik je dovoljan kriminal za svaki sud i za svako tužilaštvo”, rekao je Dragan Savić, predsjednik Skupštine veterana RS.

I dok su se veterani smjenjivali i prijetili sudovima, u Banjaluci je formirano još jedno udruženje. Potomci veterana izabrali su svoje rukovodstvo, koje je dobilo podršku oba zavađena bloka.