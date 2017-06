Vestbruk MVP, Grin defanzivac, Janis ispred Jokića VIDEO

U noći između ponedjeljka i utorka dodjeljene su NBA nagrade za najbolje pojedince u sezoni 2016-2017.

Priznanje za najkorisnijeg igrača lige (MVP) dobio je plejmejker Oklahome Rasel Vestbruk. On je predvodio svoju ekipu do šestog mjesta u Zapadnoj konferenciji, i prosječno bilježio nevjerovatnih 31.6 poena, 10.4 asistencija i 10.7 skokova po meču.

Tek drugi put u istoriji jedan igrač je uspio da dođe do tripl-dabl prosjeka u jednoj sezoni, a Vestbruk je takođe postavio rekord po broju tripl-dablova, pošto mu je to pošlo za rukom na ukupno 41 utakmici.

U emotivnom govoru, Vestbruk se zahvalio svojim roditeljima, a nisu izostale ni suze.

"I can't say thank you enough. Love you guys."@russwest44 gets emotional thanking his parents during his #KiaMVP speech. #NBAAwards pic.twitter.com/MJwDDVQgT7 — NBA on TNT (@NBAonTNT) June 27, 2017

“Rekao sam sebi da neću zaplakati, ali… Žrtvovali ste sebe zbog nas, mene i mog brata, radili dva posla, budili se u četiri sata ujutro.

Moja majka je držala porodicu na okupu. Blagosloven sam što te imam za svoju majku. Ne bih postigao ništa od ovoga bez vas. Toliko toga bih rekao, ne mogu dovoljno da vam zahvalim. Volim vas.”

“Nikada nisam mislio da ću ovo reći ali hvala medijima”, rekao je Vestbruk uz smijeh prisutnih.

“Hvala vam što ste glasali za mene, svake večeri želim da igram na najvišem nivou, i hvala vam što ste to prepoznali.”

Majk D’Entoni proglašen je za najboljeg trenera sezone drugi put u karijeri, prethodno je istu nagradu dobio 2005. kada je bio u Finiksu.

Njegovi Hjuston Roketsi završili su sezonu sa učinkom 55-27 i stigli do polufinala plej-ofa, gdje ih je eliminisao San Antonio.

Za najboljeg defanzivca sezone, očekivano je izabran Drejmond Grin, član šampionskog tima Golden Stejta. Grin je požrtvovanom igrom u odbrani dao nemjerljiv doprinos osvajanju titule, praktično nije bilo pozicije na terenu koju Grin nije pokrivao.

Košarkaš Milvoki Baksa Janis Adetokumbo proglašen je za igrača koji je najviše napredovao u prethodnoj NBA sezoni. U svojoj četvrtoj sezoni u najjačoj ligi svijeta, Grk je napravio ogroman pomak, i prosječno bilježio 22.9 poena, 8.8 skokova i 5.4 asistencije.

U konkurenciji za ovo priznanje bio je i centar Denvera i reprezentacije Srbije Nikola Jokić, međutim Adetokumbo je odneo ubjedljivu pobjedu sa 428 poena, dok je Jokić završio kao drugoplasirani u glasanju sa 161 poenom.

Njegov saigrač iz Milvokija Malkolm Brogdon je najbolji ruki, a za najboljeg “šestog igrača” odnosno rezervu izabran je Erik Gordon iz Hjustona.

Dirk Novicki je dobio nagradu za najboljeg saigrača, Kemba Voker iz Šarlota je nosilac priznanja “Sportmanship”.

Legendarni Bil Rasel dobio je nagradu za životno djelo, i bio zaslužan za vjerovatno najduhovitiji momenat svečanosti, kada je prisutnim kolegama iz “Kuće slavnih” poručio da bi ih “sve redom isprašio”.

(SportKlub)