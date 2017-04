Veliki požar u migrantskom kampu u Francuskoj, izgorjelo 20 baraka

Najmanje deset osoba je povrijeđeno u velikom požaru koji je sinoć zahvatio polovinu migrantskog kampa u Denkerku na sjeveru Francuske. U kampu se nalazilo blizu 1.500 migranata koji su živjeli u drvenim barakama, prenosi BBC.



Prošlog mjeseca zvaničnici su rekli kako će demontirati kamp zbog nemira koji su se dešavali među migrantima. Sjeverni dio Francuske bio je magnet za migrante koji pokušavaju doći do Britanije.

Migrants evacuate a camp of closely-packed wooden huts at Grande-Synthe near Dunkirk, France, as a huge fire reduces it to ashes pic.twitter.com/T4u4DooIPQ

— AFP news agency (@AFP) April 11, 2017