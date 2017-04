Veliki gazda – nedjelja 21:00

Nedjelja 30.04.2017., 21:00

Čeng Čao-an je mladi Kinez iz Guangdonga kojem ujak nalazi posao u tvornici leda na Tajlandu gde radi sa brojnim rođacima. Čeng oko vrata nosi majčinu ogrlicu koja ga podsjeća na obećanje da se nikad neće tući. On izbegava nasilje i popušta čak i kad je izazvan. Jednom prilikom u tvornici se odlomi veliki komad leda iz kojeg ispadne vrećica sa bijelim prahom. Predradnik dvojici Čengovih rođaka koji su to pronašli nudi bolji posao u zamjenu za šutnju. Oni odbiju i kriminalci ih ubiju i zalede. Šef bande – “veliki gazda” pokušava zataškati ubistva, ali Čeng i njegovi preostali rođaci postaju sumnjičavi što dovodi do novog talasa nasilja ….

Glavne uloge: Bruce Lee, Maria Yi, James Tien, Yin-Chieh Han, Lee Kwan, Tony Liu…