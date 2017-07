Veći dio vrha SDS-a okrenuo leđa lideru, uz Govedaricu samo gensek?

Nakon posljednje sjednice Glavnog odbora SDS-a i izbora potpredsjednika stranke, u SDS-u traju unutrašnji sukobi, koji su dodatno urušili stranku pred opšte izbore sljedeće godine, tvrde izvori iz ove partije.

“Vukota Govedarica je otvorio toliko frontova i sukoba u stranci da se postavlja logično pitanje – može li on ostati na poziciji predsjednika. Najbolja opcija bila bi da se on povuče, a ukoliko to ne uradi do kraja godine mogla bi biti sazvana i vanredna skupština SDS-a, na kojoj bi se birao novi predsjednik, kako bi se stranka bar malo konsolidovala do izbora”, kaže visokopozicionirani fukcioner SDS-a.

On dodaje da je Govedarica trenutno u otvorenom sukobu sa Mirkom Šarovićem, Mićom Mićićem, Darkom Babaljem, Draganom Mektićem i Ognjenom Tadićem.

“Pored njih, Govedarica je potpuno nepotrebno otvorio sukobe i u opštinskim odborima u Gradišci i Čelincu, gdje je većina članstva odbila da provodi njegove odluke. On se uopšte ne snalazi na poziciji predsjednika, niti je za ovo vrijeme uspio nametnuti ijednu ozbiljnu političku temu bitnu za Republiku Srpsku, što je dodatno naštetilo poziciji stranke u javnosti. SDS je potpuno neshvatljivo prepustio PDP-u i lidersku poziciju u Savezu za promjene, iako je najjača opoziciona stranka”, tvrdi sagovornik iz ove partije i dodaje da je Govedaričin sukob sa gotovo svima u vrhu SDS-a kulminirao njegovom ambicijom da se kandiduje za predsjednika RS.

“Za tu kandidaturu Govedarica trenutno ima podršku samo sekretara SDS Igora Ostojića i nikog više. Ostojić jedini ima uticaj na Govedaricu i takođe snosi odgovornost za loše stanje u SDS”, kaže naš sagovornik.

