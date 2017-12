Večeras prestanak padavina

Sutra sunčano, temperatura do 15 stepeni

Prestanak padavina u Republici Srpskoj očekuje se večeras, a stabilizacija vremena sa više sunčanih perioda i porastom dnevne temperature vazduha sredinom naredne sedmice, rečeno je u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.

Dežurni sinoptičar Milica Đorđević rekla je da je u većini krajeva Republike Srpske došlo do formiranja snježnog pokrivača čija je visina u brdsko-planinskim krajevima od 20 do 30 centimetara, a u nižim krajevima do 10 centimetara.

Đorđevićeva je navela da će snijeg nastaviti da pada i tokom dana, a prestanak se očekuje večeras kada će doći do postepenog razvedravanja.

“Zbog razvedravanja u noćnim i jutarnjim časovima biće veoma hladno sa pojavom jakog mraza. Sutra će biti suvo vrijeme sa više sunčanih intervala”, kaže Đorđevićeva.

Temperatura vazduha jutros je bila od minus tri do nula stepeni, dok se tokom dana može očekivati porast do dva stepena.

