Veće plate pekarima umijesiće i veće cijene hljeba

Cijena hljeba mogla bi dostići i 1,80 KM za godinu dana, jer cijenu pekarskih proizvoda u narednom periodu diktiraće veliki odlazak ljudi iz ove oblasti u inostranstvo i tempo rasta plata radnika koji ostaju, rekao je Saša Trivić, predsjednik Udruženja pekara Republike Srpske i vlasnik Pekarsko-slastičarskog društva “Krajina klas”.

“Potencijalni rast plata u budućem periodu može dovesti do značajnog povećanja cijene hljeba”, istakao je Trivić.

On je dodao da je realno očekivati da u narednom periodu dođe do toga.

“Vidio sam da su neki pekari najavili povećanje cijena hljeba za 10 feninga i mislim da će se to desiti u vrlo kratkom periodu i kod nas”, dodao je Trivić.

Prema njegovim riječima, na cijenu hljeba neće uticati porast cijena sirovina, već rast plata.

“Mi smo svojim radnicima povećali plate početkom godine za pet odsto i sada smo u fazi dodatnog povećanja za još pet odsto, ali bez povećanja od 30 odsto u nekom periodu, hljeb neće imati ko da pravi”, zaključio je Trivić.

Radenko Pelemiš, predsjednik Udruženja pekara regije Bijeljina, ističe da je realno očekivati da dođe do povećanja cijena pekarskih proizvoda zbog same situacije na tržištu.

“Po mojoj procjeni, realna cijena hljeba bila bi 1,50 KM, dok bi cijena kifli mogla ići gore za 0,10 KM, ali s tim da dođe do povećanja i plate radnicima, a opet, računajući i poskuljenje goriva koje je na snazi”, kazao je Pelemiš.

Dodao je od septembra očekuju da dođe i do viših cijena žita i pšenice.

Plate u pekarskoj djelatnosti zavise od pozicije na kojoj radnik radi, a kreću se od 500 do 900 maraka.

Kako kaže Pelemiš, najveći broj radnika iz ove branše odlazi za Njemačku u potrazi za boljim uslovima.

“Fale nam radnici, tako da primamo radnike koji nemaju iskustvo u pekarskoj djelatnosti, ali sve se nauči kroz obuku”, istakao je Pelemiš.

Zoran Kos, predsjednik Udruženja mlinara Republike Srpske, kazao je da, i ako dođe do poskupljena brašna, to će biti oko jedan fening po kilogramu. Vreća brašna od 25 kilograma košta, zavisno od proizvođača i tipa, od 13 do 20 maraka.

“Sad svi očekujemo novi rod pšenice i ne možemo znati šta će biti dok ne izađu cijene novog žita, niko se ne smije usuđivati da nešto prognizira”, kazao je Kos i dodao da se nadaju dobroj žetvi.

Nedžad Bićo, presjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH, ističe da bi cijene žita i pšenice trebalo da skoče u narednom periodu, a samim tim, kako kaže Bićo, može se očekivati da dođe i do većih cijena pekarskih proizvoda.

“Pšenica će kod poljoprivrednika biti skuplja u otkupu sigurno za onaj iznos koliko je poskupjelo gorivo, dakle za 20-30 posto. Samo ukoliko se uvede “plavi dizel” do vremena žetve, onda je moguće da ne dođe do poskupljenja, ali prema trenutnoj situaciji, poskupjet će pšenica i žito”, zaključio je Bićo.

Da svako poskupljenje određenih proizvoda utiče na ionako sve prazniji džep potrošača, ističe Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja građana “Don” iz Prijedora, koja navodi da je građanima teško upratiti tiha poskupljena koja su skoro svakodnevna.

“Postalo je nemoguća misija znati koliko košta kifla, a razne vrste hljeba koštaju različito iz dana u dan”, kaže Marićeva i dodaje da povećanje plata u nekom sektoru ne bi trebao da bude razlog podizanja cijene proizvoda.

(Nezavisne novine)