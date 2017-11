Važniji intervju ili diploma: Nova pravila zapošljavanja u školama

Zbog podsticanja jednakih mogućnosti, Vlada mijenja pravilnik o zapošljavanju u osnovnim školama, tako da bi od presudnog značaja mogao da postane intervju pred komisijom.



U medije je dospio dokument koji predviđa da umjesto dosadašnjih 6, komisija kandidatima može dati do 15 bodova, što bi prosjek ocjena, radni staž i godine čekanja na birou gurnulo u drugi plan. Iako su se do sada kandidati najčešće žalili da se konkursi namiještaju upravo bodovanjem intervjua, u obrazloženju piše da je cilj davanje jednakih šansi. To je radni materijal i ništa nije zvanično, odgovaraju iz Ministarstva prosvjete.

“Neće biti petnaest bodova ne znam od kud je to dospjelo u medije. Biće najvjerovatnije tri boda na intervju. Ne treba komentarisati dok pravilnik ne bude objavljen, a nije objavljen i nema ga nigdje, ne možete ga naći”, rekao je ministar Dane Malešević.

Kad pravilnik bude objavljen moglo bi da bude kasno, kažu u Sindikatu prosvjete koji je već saopštio zamjerke na radni materijal. Smatraju da bi intervju u drugi plan gurnuo godine radnog staža. Ne znam zašto tolika galama, poručuje prvi čovjek Aktiva direktora osnovnih škola, jer za razliku od ostalih institucija koje primaju kako hoće, mi bar imamo neki pravlinik, kaže Miroslav Popržen.

Član je radne grupe i kaže da će se zalagati da se osim intervjua vrati i ukinuto testiranje, koje je nekada nosilo četiri boda.

“Startna nekakva pozicija je da je sve naštimano da su svi lopovi, mislim da to nije uredu i mislim da je prosvjeta najtransparentnija. Po meni treba biti nekakav filter da li će komisija ispitivati struku metodiku, pedagogiju, didatktiku i sl. ili da to bude pismeni rad kao što je prošli put bio”, rekao je predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola banjalučke regije.

Popržen kaže da direktori imaju premalo uticaja na prijem nastavnika, iako odgovaraju za njihov rad pa se zalaže za vraćanje testova. To najavljuje i Dane Malešević i to po modelu polaganja testova za vozački ispit. Računarom ćemo birati pitanja pa neće biti prostora za malverzacije, uvjerava ministar prosvjete.