Vazdušni prostor naredne godine pod kontrolom BiH

Bosna i Hercegovina od iduće godine potpuno će gospodariti svojim nebom. Vazdušni postor koji su do sada većinom kontrolisale susjedne države, od petog decembra iduće godine nadziraće BiH.

Centar oblasne kontrole leta u Banjaluci biće zadužen za vazdušni prostor do 10.000 metara. Sve iznad toga kontrolisaće centar u Sarajevu. Desetine hiljada aviona i ljudi preletjeli su nebom dok se nisu postigli određeni standardi za kontrolu vazdušnog prostora.

“Proces je predugo trajao i mogao je ranije da završi” kaže Neđo Trninić, minister saobraćaja i veza Republike Srpske.

“Bolje ikada nego nikada. Ali evo drago mi je što to kreće od 19-te godine. Puno to znači i za Republiku Srpsku u svakom smislu. Tako da to daje onda i dobre osnove i za razvoj i avio saobraćaja i svega ostalog što podrazumijeva”, rekao je Neđo Trninić,ministar saobraćaja i veza RS.

Nebo iznad BiH dijele Srbija, Hrvatska i Crna Gora. Kontrolu masno i naplaćuju, pa tako desetine miliona maraka godišnje iscuri iz budžeta. Dio Vazdušnog prostor do 10.000 metara BiH kontroliše tek 4 godine. Do dan danas postoje dijelovi neba gdje država nema nikave kontrole.

Sve preko 10.000 metara nadzire Hrvatska. Više od dvije decenije BiH je čekala pravo da kontroliše svoj komad neba. No, za to su potrebni i stručni kadrovi kojih trenutno nema. Do kraja iduće godine biće spremni, obećavaju iz BHANSE.

Školovanje 69 kontrolora leta počelo je prošle godine i zavšiće do kraja iduće. Oni će kontrolisati gornji sloj neba sa najviše preleta i najviše zarade. Zbog školovanja kadrova i modenizacije opreme BHANS-a imaće 20 odsto veće troškove koje će nadoknaditi već prvih mjeseci gospodarenja nebom.