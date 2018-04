Vaskrs uz ATV

Provedite najveći hrišćanski praznik uz program ATV-a, u društvu Dejana Stupara i Gordane Maksimović i to od 8 do 12 i od 16 do 19 časova!

U duhu najvećeg hrišćanskog praznika – Vaskrsa, na programu ATV-a, gledaoci će biti u prilici da prate bogat praznični program uz mnoštvo gostiju: Lukijana i Kristinu Ivanović, Vanju Mišić, Kulturno – umjetničko društvo “Pelagić”, bend “Maskarada”, guslara Vasu Draškovića, zdravičara Radovana Banjanina i mnoge druge. Emitovaćemo i priče naših novinara o običajima, tradiciji, manastirima i vaskršnjoj trpezi, a razgovaraćemo i sa Etno grupom “Trag” kao i drugim zanimljivim gostima.

Okruženi brojnim, zanimljivim gostima, uz muziku i igru govorićemo o Vaskrsenju, o nadi i i vjeri koju nosi najveći hrišćanski praznik – VASKRS!

HRISTOS VASKRSE – VAISTINU VASKRSE!