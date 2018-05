Vašington pojačava pritisak na Srbiju: Nervozni zbog Putinove podrške Beogradu

Bitka za Kosmet se nastavlja! Ovoga puta za diplomatskim stolom, ali za razliku od ranije, Srbija sada nije bez saveznika. Uz Beograd stoje Rusija, Kina i za neke možda i neočekivano Turska, dok Priština računa prije svega na pomoć Vašingtona, Londona, kao i većeg dijela EU.

Upravo je zbog toga u prethodnima nedeljama predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imao susrete s nekim od najmoćnijih političara planete, počevši od Angele Merkel, preko turskog predsjednika Erdogana, do odlaska u Moskvu i učešća u šetnji “Besmrtnog puka” rame uz rame sa Vladimirom Putinom.

Istovremeno, dok je predsjednik Srbije proslavljao Dan pobjede nad fašizmom u Moskvi, u Vašingtonu su se, kako su prenijeli prištinski mediji, okupili predstavnici SAD, Francuske, Italije, Njemačke i Velike Britanije da bi razgovarali o “modalitetima završne faze dijaloga između Srbije i Kosova”.

“Izvor je rekao ‘Gazeti ekspres’ da su se predstavnici pet najmoćnijih zapadnih zemalja okupili u Vašingtonu kako bi se konsultovali o pregovorima između Kosova i Srbije. Na ovom sastanku evropske zemlje predstavljene su na nivou političkih direktora za Balkan, a u ime SAD pojavio se njen službenik koji se bavi Balkanom”, navodi se u članku i dodaje:

“Navodno, završna faza dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije će biti intenzivna i očekuje se da bude završena najkasnije 2019. godine”.

Podsjećanja radi, i sam predsjednik Srbije je nedavno potvrdio da se nada potpisivanju pravno obavezujućeg sporazuma u roku od šest mjeseci do godinu dana.

Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije, navodi da je, što se tiče saveznika Srbije po pitanju borbe oko Kosova, vrijeme nešto što Srbija mora imati na svojoj strani.

“Posjeta Vučića Moskvi je najpozitivnija moguća u svakom smislu. Ipak, postoji još jedan saveznik kojeg nismo uspjeli da privolimo na našu stranu, a to je vrijeme. Moramo dobiti na vremenu, kako bismo ojačani tradicionalnim saveznicima dočekali pozitivne promjene na svjetskom političkom planu. Vrijeme je saveznik koji nam je potreban, a kako ćemo ga dobiti, s kojim vještinama, to je druga stvar” – navodi Jovanović.

Između ostalog, nekadašnji šef diplomatije objašnjava zašto zapadne sile u posljednje vrijeme toliko pojačavaju pritisak na Srbiju da se što pre završi “priča oko KiM”.

“Oni hoće da na brzinu ostvare svoje prisustvo na Balkanu i zato im je potrebno da nas u ovim razgovorima brzo natjeraju na posljednji korak i to onaj koji za nas očigledno neće biti povoljan i prihvatljiv. Između ostalog, to rade i zato što se situacija na Balkanu usložnjava, ne samo zbog Rusije, nego i Turske, i Kine, a to ometa njihov plan da se političkim blickrigom obračunaju s nama. Oni i smatraju da smo dovoljno umorni i oslabljeni, te da sada mogu zatvoriti pitanje Balkana, prije nego što obrate pažnju na druge dijelove svijeta, kao što je Bliski istok, ali i razračunavanje sa Kinom. Otud i primjetna nervoza da što prije završe cjelu priču – navodi Jovanović.

