Vašington od Sofije traži izručenje pet bugarskih državljana

Vašington je zatražio od Bugarske da izruči pet svojih državljana u SAD koji su optuženi za izvoz avionskih dijelova Siriji što predstavlja kršenje američkog embarga, rekli su danas zvaničnici u Sofiji.

Bugarsko tužilaštvo saopštilo je danas da neće zatvarati svoje državljane, a Ministarstvo spoljnih poslova reklo je da će tražiti hitne konsultacije sa Vašingtonom povodom ovog pitanja.

Tužioci su priveli Željaza Andrejeva (29) nakon zahtjeva SAD prošle sedmice, ali je regionalni sud donio odluku juče o njegovom oslobađanju. NJemu je zabranjeno da napušta Sofiju narednih 60 dana do ročišta o izručenju.

Andrejev je radio u bugarskoj kancelariji kompanije “AV-troniks”, čije je sjedište u Majamiju, koja je dizajnirala i izvozila avionske dijelove i opremu za sirijsku komopaniju “Aran erlajnz”, koja je pod američkim embargom.

Tužilac Sotir Cacarov rekao je da je njegova kancelarija primila još četiri identična zahtjeva za ekstradiciju za još četiri bugarska državljanina, ali da njih neće privoditi.

Andrejev je rekao za televiziju “Nova TV” da je on bio niže-rangirani radnik u kompaniji u kojoj se zaposlio 2013. godine i da su njegovi menadžeri od njega tražili da isposluje sporazume u periodu od septembra 2013. do marta 2016. godine.

On je rekao da on tada nije znao da bi to što radi moglo da bude pogrešno.

(Srna)