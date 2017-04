Vapaji majke koja je izvršila samoubistvo: “Da li je pravedno da djeca sada nisu pored mene?”

Marija Paunović (31) iz Paraćina skočila je u smrt sa sedmospratnice u tom gradu, a najvjerovatniji motiv je sudska presuda po kojoj su, poslije razvoda, maloljetna djeca pripala bivšem suprugu.

Niko nije mogao da pretpostavi da bi Marija mogla da digne ruku na sebe, jer je stalno pričala kako želi da povrati svoju djecu.

Samoubistvo se dogodilo u večernjim satima u subotu, a tome je prethodio traumatičan razvod, što se vidi i po porukama koje je ona ostavljala na društvenim mrežama.

“Da li sam ja kriva za to, kad sam molila, preklinjala. Ne želim da idem bez djece, a ipak bila vučena po cijeloj kući snažnim rukama koje su me izbacivale. To je boljelo i fizički i psihički… Da li sam ja kriva za to što me je uvijek bilo poslije toga strah da bilo šta kažem. Da li sam kriva za to što sam imala strah i od male svađice, koja bi završila prijetnjom, izlazi napolje, da li sam kriva za snažne ruke koje su napravile modrice na mojim rukama… da li može tako da se živi normalno bez straha? Da li sam ja kriva što sam izabrala da ne želim više tako? Da li je pravedno da djeca sada nisu pored mene”, pisala je ona poslije sudske presude po kojoj su djeca pripala bivšem suprugu.

Nesrećna žena skočila je sa sedmog sprata zgrade u Paraćinu. Primijetili su je prolaznici i stanari kojima je ona poznata od ranije, jer je radila na održavanju te zgrade.

“Nije me sramota što će mi ruke biti prljave od rada. Na taj način ću stvoriti uslove za svoju djecu, časno i pošteno, boriću se i dalje”, pisala je Marija ispod fotografija sa svojom djecom.

Ona se poslije razvoda iz Paraćina preselila kod roditelja u selu Tekija. Kod bivšeg supruga je ostalo da živi njeno dvoje maloljetne djece, sin od dvanaest godina i ćerka od osam. Odvajanje od djece joj je veoma teško palo.

“Djevojčica je do skoro igrala folklor u Dankovu. Čuli smo da majka ima neke psihičke probleme, ali je s nama u društvu bila povučena, pričala tek kada je nešto pitamo. Ranije je imala česte probleme sa suprugom, svađe i rasprave, zato se razvela. Čekala je konačnu odluku, poslije razvoda, suda o starateljstvu nad djecom. Pretpostavljamo da je konačna odluka da djeca pripadnu ocu, bila okidač da izvrši samoubistvo. Niko nije mogao da nasluti da će ona tako nešto da uradi jer je bila uporna u tome da uzme djecu kod sebe. Za vrijeme razvoda djeca su bila kod oca”, pričaju mještani paraćinskog naselja Dankovo.

Oni dodaju da je Marijin bivši suprug strog čovjek i da su čuli da je i ona maltretirana. Poslije razvoda on je premjestio ćerku u drugi folklor u Paraćinu iz samo njemu poznatog razloga.

” Njeni snovi su i moji, a moj san je da ostvarim njene snove. Nepravdu da doživljavaš nećeš, još si mala za to, nastavićeš da treniraš ono što voliš i gdje voliš “,pisala je Marija o snovima svoje ćerke.

