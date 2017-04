Vanredna ograničenja u kanjonu Tijesno i na području Kozarske Dubice

Saobraćaj se jutros na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija bez vanrednih ograničenja, osim na području Kozarske Dubice zbog obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina-genocida u logoru Jasenovac i Donjoj Gradini i kroz kanjon Tijesno zbog Evropskog kupa u kajaku i kanu, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog obilježevanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina-genocida do 15.00 časova na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila mase veće od sedam i po tona na magistralnim putnim pravcima Kozarska Dubica dva-Draksenić, Draksenić-Jasenovac /granica BiH i Hrvatske/, Draksenić-Vrbaška jedan, Vrbaška jedan-Vrbaška dva i Vrbaška dva-Čatrnja.

Zbog Evropskog kupa u kajaku i kanu na divljim vodama “Vrbas-M:tel 2017” do 18.00 časova biće izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Karanovac-Crna Rijeka kroz kanjon “Tijesno”.

Za vrijeme izmjene režima saobraćaja vozila će saobraćati naizmjenično, jednom trakom.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraćaj se odvija bez posebnih ograničenja, po suvim kolovozima.

U Klašnicama na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja zbog postavljanja rasvjete na priključnoj rampi na auto-put dolaziće.

U LJeljenči, na dionici magistralnog puta Brčko-Bijeljina, u naselju Gorice na dionici Brčko-Lončari, i na regionalnom putu Lopare-Piperi izvode se radovi zbog čega vozila saobraćaju jednom trakom u periodu od 7.00 do 17.00 časova.

Petlja “Mahovljani” zatvorena je za saobraćaj zbog izgradnje vijadukta na auto-putu Banjaluka-Doboj, a vozačima se preporučuje da koriste petlju “Aleksandrovac”.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor , te na regionalnom putu Prnjavor-Stanari kod Prnjavorske petlje.

Na području FBiH radovi se izvode na vijaduktu Bojnik, na dionici auto-puta od Butila prema Vlakovu, pa se vozačima savjetuje da voze smanjenom brzinom jer se saobraćaj odvija jednom trakom.

Radovi su aktuelni i na dionicama auto-puta Sarajevo zapad-Lepenica u blizini tunela Igman i Zenica Jug-Kakanj u mjestu Donji Tičići, te na magistralnim putnim pravcima Žepče-Maglaj, Simin Han-Priboj i Jablanica-Mostar.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja su do pola sata. Zbog radova koji još traju na području Hrvatske povremeno se formiraju duže kolone vozila na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja.

Radovi se izvode na putnom pravcu Ilino Brdo-Vilusi u Crnoj Gori zbog čega na graničnom prelazu Klobuk dolazi do obustave saobraćaja u periodu od 9.00 do 11.00 i od 13.00 do 15.00 časova.

