Vanja Grbić posjetio odbojkašku akademiju u Brčkom

Dječaci i djevojčice odbojkaške akademije Dijane Vasić danas su trenirali sa velikanom srpske odbojke i bivšim reprezntativcem Srbije Vladimirom Grbićem. Trener kažu, nije bio strog ni zahtjevan.

A bivši srpski reprezentativac došao je, kaže, da najmlađim brčanskim odbojkaškima usadi zdrave navike i motiviše ih da se nastave trenirati odbojku.Jer, napominje, djeca brzo odustaju od sporta zato što su im druge stvari interesantnije i dostupnije, kao interenet i video igrice što se negativno odražava na njihovo zdravlje.

Zato je, kaže, preuzeo ulogu animatora.

„Ja radim odbojku, ali ne radi odbojke. Ja koristim odbojku da djeci donesem zdravlje. I svi projekti koje radim, a čućete vrlo brzo koji su prekograničnih saradnji, upravo koristeći proces pomirenja, socijalne integracije prilika za našu djecu da budu pametnija nego što smo to bili mi”, kaže Vanja Grbić.

Sljedeće druženje sa Vanjom Grbićem polaznici Dijanine akademije imaće na Zlatiboru. Biće gosti njegovog odbojkaškog kampa.

„To se deašava od 18.juna do 28 jula. To su četiri grupe po deset dana gdje če doći preko hiljadu djece. On je počeo sa tim kampom već prošle godine“,kaže Dijana Vasić, odbojkaška Akademija Dijana Vasić Brčko.

Vanja Grbić trenutno radi na tri projekta iz prekogranične saradnje koje finansira EU. Na ovaj način omogućio je djeci iz četiri države besplatno učešće na ljetnjim i zimskim odbojkaškim kampovima, a jedan je planiran i u Trebinju.