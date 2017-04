Vandalizovana pravoslavna crkva u Pragu

Pravoslavna crkva Uspenja Presvete Bogorodice u Pragu, u kojoj se nalazi kripta sa posmrtnim ostacima srpskih vojnika iz Prvog svjetskog rata, vandalizovana je noćas, kada je za sada nepoznati počinilac po njoj ispisao grafite, rekao je protojerej Srđan Jablanović.

Na crkvi su ćirilicom ispisani “Alahu ekbar”, “Smrt vam je blizu”, “Satanisti” “Vaš bog Alah” i to je prvi incident te vrste u, kako je rekao Jablanović, toj relativno mirnoj zemlji.

“Ovo sad što se dešava, nama nije jasno, da li je to pojedinačan slučaj. Za Prag je to nevjerovatno, to je relativno miran grad”, rekao je Jablanović, nakon što je državna delegacija Srbije odala poštu i položila vijenac u toj crkvi, u čijoj kripti leži 131 srpski vojnik iz Prvog svjetskog rata, kao i spomen ploča kralja Aleksandra Karađorđevića.

Otac Jablanović kaže da je prvo u četvrtak, kada je on bio u Terezinu, “došao neki čovjek u crkvu, nešto se kao klanjao, zaprijetio našoj ženi koja prodaje svijeće, rekao “Svi ćete vi gorjeti u paklu”, a da je onda došla policija i odvela ga.

Međutim, prema saznanjima protojereja Jablanovića, ubrzo su ga pustili, a crkva je justro osvanula vandalizovana.

Jablanović kaže da je taj čovjek bio mlađi, visok, imao je kapuljaču i da je govorio odlično češki i ruski jezik, te da je moguće da je muslimanske vjeroispovjesti.

“Ovo je prvi incident te vrste u ovoj relativno mirnoj zemlji. Ali ovakvim natpisom… Nisam siguran da je taj solista, ali vidjećemo. U Češkoj je zanemarljiv broj muslimana, rekoše da može biti jedan od njih, ali nemam tačno informaciju. U svakom slučaju, mi i dalje služimo svaki dan, crkva je otvorena”, rekao je otac Jablanović.

Inače, crkva Uspenja presvete bogorodice u Pragu napravljena je 1925, godine, podigli su je ruski emigranti koji su izbjegli od Oktobarske revolucije i došli u Prag.

Značajan udeo u podizanju hrama imali su Srbi, prije svega kralj Aleksandar Karađorđević, koji je i novčano pomogao. On je obilazio ovu crkvu kad god je dolazio u Prag i poklonio joj najveće zvono koje i danas zvoni, a u kripti crkve su kosti 130 Srba iz Prvog svjetskog rata.

Takođe, u kripti crkve centralno mjesto zauzima krst posvećen kralju Aleksandru Karađorđeviću, u dnu krsta se čuva dio njegove odjeće- košulje natopljene krvlju iz atentata u Marseju.

Danas je ova crkva centar okupljanja pravoslavnih ljudi u Češkoj, posebno u Pragu. Crkva je otvorena svaki dan, što je rijetkost u Češkoj, gdje se obično služi liturgija nedjeljom, a ostalo vrijeme su zatvorene crkve.

Nedavno za Vaskrs u njoj je bilo 3.000 – 4.000 ljudi.

Interesantno je da su tu sahranjeni i prvi češki premijer Karl Kramarž, Franc Kafka..

Crkva Uspenja presvete bogorodice u Pragu bila je pod jurisdikcijom SPC do 1947. godine.

(Tanjug)