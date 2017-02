Vandali nasrnuli na imovinu Muzeja Republike Srpske

Mećava na Manjači zaustavila 43 đaka na putu do škole

Zaposlene u Muzeju Republike Srpske, jutros je dočekao nesvakidašnji prizor – petnaestak metalnih stubića, postavljenih oko vanjskih eksponata, iskopano je i ostavljeno na zemlji.



Čuvar ništa nije čuo, iako su se vandali morali dobro pomučiti da ih iščupaju.

“Ja sam došla na dežurstvo i kolege su me odmah obavijestile šta se desilo, u principu ja sam vidjela dok sam dolazila. Međutim, taj čin govori dovoljno sam o sebi”, rekla je dežurni kustos Đurđica Bjelošević.

“Sve je prevrnuto i izvađeno, sve oni što smo mi to fino uredili da se djeca ne penju na tenkove, da se ne penju na to, da ne bi pali, da ipak gledaju to da oni vide šta je to”, rekao je muzejski fotograf Milan Lovrić.

Zvali su i policiju, koja je obavila uviđaj, a došli su i komunalci. Sa sličnim problemima, u Muzeju su se susretali i ranije. I ne samo to – zgrada je, nekoliko puta, kamenovana.

Bilo je situacija kad su na muzejske eksponate huligani bacali čak i petarde. Najčešće se, kažu u Muzeju, okupljaju u kasnim noćnim satima i to u alkoholisanom stanju.