Uživajte danas u suncu, stiže promjena vremena

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti sunčano i vrlo toplo vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom do 25 stepeni Celzijusovih.



Jutros je pretežno vedro i svježije. Oko rijeka i po kotlinama ponegdje prolazna magla, dok će tokom dana biće pretežno sunčano i vrlo toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 19 do 25, u višim predjelima 14 stepeni Celzijusovih. Vjetar će biti slab do umjeren, poslije podne sa jakim udarima, južni i jugoistočni, podaci Federalnog hidrometerološkog zavoda.

Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Kotor Varoš nula, Šipovo jedan, Kalinovik, Manjača, Krupa na Vrbasu dva, Ribnik, Bjelašnica i Sokolac tri, Gacko, Novi Grad, Bugojno i Srbac četiri, Banjaluka, Krupa na Uni, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Prijedor, Rudo i Istočno Sarajevo, Bileća, Višegrad, Doboj, Zvornik, Foča, Han Pijesak i Kneževo šest, Srebrenica osam, Mrakovica, Sarajevo i Livno devet, Bijeljina 10, Trebinje i Neum 12, Mostar 15 stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 9. aprila prije podne pretežno sunčano. Tokom poslijepodneva naoblačenje sa juga, što će u Hercegovini, na jugu, jugozapadu Bosne i u Krajini usloviti kišu i pljuskove. U ostatku Bosne ponegdje je moguć slab i kratkotrajan pljusak. Vjetar slab do umjeren, poslije podne sa jakim udarima, južni i jugoistočni. Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu od 10 do 15, a dnevne od 19 do 25 °C.

U utorak 10. aprila u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne pretežno oblačno vrijeme, povremeno i ponegdje sa slabom kišom ili pljuskom u jutaranjim satima i tokom prijepodneva. U ostatku naše zemlje umjereno oblačno i sunčano. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 16 do 22 °C.

U srijedu, 11. aprila prije podne umjereno do pretežno oblačno, a poslije podne razvedravanje. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu od 8 do 12, a dnevne od 16 do 22, na jugu do 24 °C.

U četvrtak, 12. aprila sunčano. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 10 do 15, a dnevne od 19 do 25 °C, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

(Srna/Fena)