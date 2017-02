Uz dozvolu roditelja: Sa nastave bježe i loši i odlični učenici

Izostajanje i bježanje đaka sa časova premašilo je dva i po miliona za samo prvo polugodište tekuće školske godine, a učenici, kako bi izbjegli sjedenje u klupama, posežu i za zloupotrebom roditeljskog pravdanja. Sa časova ne bježe samo loši učenici, već i odlični.

Iz srednjih škola u RS navode da je jedan od glavnih razloga najavljeni kontrolni ili pismeni, a kada pobjegnu, budu u kafiću ili, pak, kod kuće. Od ljekara lako dobiju opravdanje, jer su i roditelji često saučesnici u pribavljanju lažnih opravdanja. Poznato je da je lakše pravdati časove, nego ispraviti jedinicu.

Žarko Kovačević, predsjednik Aktiva direktora srednjih škola sarajevsko-romanijske regije, kaže da su u Srednjoj školi “Sokolac” u kojoj je direktor uveli nagrađivanje razreda s najmanjim brojem izostanaka plaćanjem izleta, ali da i dalje učenici bježe sa časova.

“Što je najgore, maksimalno iskorištavaju roditelje i domove zdravlja. Više bježe bolji učenici, i to uoči pismenog. Izostaju i po dva-tri dana da se spreme i dobiju dobre ocjene, a roditelji im to pravdaju. Neki sjede po kafićima i traže od roditelja da im pravdaju da ne bi uticalo na vladanje”, naglašava Kovačević, dodajući da je sigurno oko 40 odsto izostanaka namjerno napravljeno.

Prema podacima Pedagoškog zavoda RS, ukupan broj izostanaka osnovaca je 1.663.659, što je po učeniku 19,13, dok je kod srednjoškolaca izostanak po učeniku 29,21, a ukupno 1.055.538.

Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda, navodi da učenici osnovnih škola najviše izostaju sa matematike, srpskog jezika i engleskog, dok učenici srednjih škola najviše izostaju sa stručnih predmeta.

Prema riječima Drage Mikića, portparola Savjeta učenika banjalučke regije, nema pretjeranog izostajanja, kao ni nekad popularnih kolektivnih bježanja, već da učenici izostaju zbog vannastavnih obaveza, kao što su sportske aktivnosti.

“Prosječan sam učenik i ne bježim sa časova zato što nisam nešto naučio, ali kada se bježi, a većina ide, idem i ja. Najčešće zato što je na nekom času dosadno, nezainteresovani smo ili umorni pa odemo sa dva zadnja časa”, priča jedan učenik drugog razreda Srednje tehničke škole u Banjaluci.

Problem izostanaka, ističe Dubravka Bosančić, direktor Osnovne škole “Petar Kočić” iz Kola, Banjaluka, može se riješiti uz bolju saradnju roditelja, učestalim sastancima odjeljenskih zajednica, kao i razgovorima s ljekarima opšte prakse, koji djeci daju opravdanja, da ta opravdanja budu s razlogom. Naglašava da đaci ove škole nisu od onih koji namjerno izbjegavaju nastavu, već zbog bolesti ili vremenskih uslova izostaju, a dodatni problem je i to što nemaju ljekara i zubara, pa djeca moraju u grad.

“Prekjuče smo imali izuzetno alarmantnu situaciju, zbog čuvene Kočićeve mećave, u kojoj se mi nađemo, kada učenici iz opravdanih razloga ne mogu doći ni do autobuskih stanica, a kamoli do škole. Naša centralna i dvije područne škole se nalaze na jednom od najrazuđenijih područja svih škola u RS. Nepristupačan je teren i naši su učenici u problematici da dođu do škole”, ističe Bosančićeva.

Izostanci učenika na kraju prvog polugodišta 2016/17. godine:

Osnovne škole

Opravdanih izostanaka – 1.634.187

Neopravdanih izostanaka – 29.472

Ukupan broj izostanaka – 1.663.659

Ukupan broj izostanaka po učeniku – 19,13

Srednje škole

Opravdanih izostanaka – 939.585

Neopravdanih izostanaka – 115.953

Ukupan broj izostanaka – 1.055.538

Ukupan broj izostanaka po učeniku – 29,21

(Nezavisne.com)