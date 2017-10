Usvojena nova pravila igre u banjalučkom sportu

Gradski parlament usvojio je nova pravila igre u banjalučkom sportu. Ostvareni rezultat biće osnovna mjerna jedinica za sve one koji žele novac iz gradske kase.



Programom plana i razvoja sporta u naredni četiri godine, nadlezni uvjeraju, svi klubovi ce dobiti jednaku šansu.

“Imamo šest kriterijuma, jedan od najvažnijih je vrijednovanje sportskog rezultata. Propisani su uslovi i nivo takmičenja. Niko nije diskriminisan, niko nije ostecen. Svi su dobili šansu da se javno boduju putem javnog poziva. Sve će biti javno i transparentno”, rekao je šef tima za izradu plana i programa razvoja sporta Dejan Travar.

Dobre vijesti stižu i za sportiste, koji će shodno ostvarenom rezultatu, po prvi put, dobiti priliku da se nađu u jednoj od četiri kategorije i da budu stipendisti Grada Banjaluka. Još bolje vijesti od nadležnih, stižu za mališane. Pod stavkom “sport dostupan djeci” novim programom, nadležni žele da najmlađe koji se bave sportom u što većem broju oslobode plaćanja članarine klubovima, kojima ce za to, dio troškova snositi Gradska uprava.

“Mislim da nakon dužeg vremenskog perioda imamo prave materijale i da će ovaj program da otkloni brojne nedoumice koje smo do sada imali u praksi, naročito kada je u pitanju finansiranje sporta i sportskih organzacija. Smatram da ćemo sada doći do realnog stanja i kvaliteta sporta i pojedinaca u Gradu Banjaluka”, rekao je Nebojsa Matijevic iz Atletskog klub “Borac”.

“Smatram da je sport Grada Banjaluka dobio jedan dobar osnov za buducnost gdje će prvenstveno da se vodi računa o uspjehu sportista i da će na adekvatan način biti vrijednovan sporstki rezultat”, rekao je Branko Derajić iz Karate kluba “Energija”.

Sportskog rezultata nema bez infrastrukture, a nadležni obećavaju i da ce se o tome posebno voditi računa u narednom periodu. Ipak, s riječi treba preći na djela, kaže novinar Bojan Božić.

“Sve je sa tim dokumentom rješeno kada je u pitanju kategorizacija sporta i kada su u pitanju ulaganja. To je sve sjajno na papiru. Sada je bitno da se taj dokument realizuje i da se to sve sprovede u djelo i da ne ostane “mrtvo slovo na papiru”. Ako se to desi, ja mislim da će svi sportisti biti zadovoljni jer program favorizuje prave vrijednosti”, rekao je Božić.

“Odlučni smo da napisano sprovedemo u djelo”, uvjeravaju u Gradskoj upravi, a prvi rezultati trebalo bi da budu vidljivi već naredne godine.